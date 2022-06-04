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【Tesla汽車】Tesla「幻影制動」投訴增多 美國監管部門加緊調查

股樓投資 13:22 2022/06/04

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美國監管機構正在加緊對Tesla的調查，因為相關部門已經收到758宗關於Tesla汽車在高速行駛中突然剎車的投訴，投訴量在幾個月裏翻了一倍。

近日披露的監管文件顯示，2021-2022款的Tesla汽車意外制動的投訴從2月的354宗升至758宗，促使美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）要求特斯拉在6月20日之前作出答覆。該局在5月4日發給Tesla現場質量主管Eddie Gates的信函中提到了上述數字。

 

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

 

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

今年2月，NHTSA對所謂的「幻影制動（Phantom Brake）」現象展開調查，估計涉及41.6萬輛Tesla Model 3和Model Y汽車。尚無該制動問題導致撞車或傷亡的報告。

截至紐約時間10：00，其股價下跌6.2%至727.06美元。

「這是短時間內大量投訴，也表明NHTSA的調查應該正在加強，」汽車安全中心的代理執行董事兼首席法律顧問Michael Brooks表示。「我們每月有數百名車主報告他們的緊急制動系統被錯誤激活，還有無數其他人沒有向NHTSA報告這個問題。」

對意外剎車的調查於2月啓動，而在那之前兩周，NHTSA剛剛宣布正在評估對覆前避撞系統的投訴。

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編輯：袁曉萱

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