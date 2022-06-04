【美國前財長】薩默斯稱儲局行動對美國經濟造成影響　料美國未來會陷入經濟衰退

▲ 美國前財長薩默斯稱儲局行動對美國經濟造成影響，料美國會出現經濟衰退。

看淡美國經濟前景的聲音近日不絕於耳，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）指，有證據顯示聯儲局的行動對美國經濟造成影響，有跡象顯示部份企業所滙報的勞工短缺情況不如之前般嚴重，也有跡象反映產品庫存累積。

美國5月份非農就業人口增加39萬人勝預期，失業率按月持平錄3.6%。薩默斯認為，該份就業報告有很多強勁之處，亦有證據顯示貨幣政策正在發揮作用，美國經濟整體仍非常「緊張」。不過，薩默斯提醒，歷史顯示，當通脹超出4％與失業率降至4％以下水平時，美國經濟衰退會在兩年內發生。他稱，即使在其最佳預測下，美國今次也會出現經濟衰退。

對於如何壓抑通脹，薩默斯也有其見解。他指儲局官員雖然無法直接左右供應衝擊，仍可透過降低需求，令到通脹降溫。他解釋，倘經濟產能減少，便須降低需求，又指工資通脹須為現時的消費物價大升負上大部份負任。然而，薩默斯承認，沒有任何貨幣政策路徑能夠令通脹降至2％至3％的範圍，而又同時能夠讓經濟保持快速增長。

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