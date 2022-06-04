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【手機銷量】摺機出貨量激增　三星繼續稱霸

科技 13:08 2022/06/04

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DSCC預計，今年出貨量將持續增長，或可超過1,600萬部。

自從三星推出摺疊式智能手機後，便獲得全球消費者熱烈迴響，多間廠商也隨即跟隨三星腳步，推出各式各樣的摺機。顧問機構DSCC日前發表報告，指出摺機出貨量在2022年第一季度增長高達571%，在1月到3月共有222萬部摺機出貨，也是有史以來成績前三的季度。DSCC預計，今年出貨量將持續增長，或可超過1,600萬部。

【手機技術】手機拍攝畫質超越單反相機　SONY稱2024年可以做到

【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？　第一季由三星奪冠

DSCC報告提到，市場目前有兩款摺機設計，分別是翻蓋式及左右兩側折疊。而翻蓋式相較受歡迎，佔市場份額的70%，DSCC指，目前最受歡迎的摺機是Galaxy Z Flip3，佔據51%市場份額；排名第二的則是Galaxy Z Fold3；至於華為Pocket P50則排名第三。

排名也顯示出，三星在摺機市場一枝獨秀，雖然較去年第四季有所下調，但市佔率仍然高達 74%；而華為則取得全球市佔率的20%，品牌如Honor、OPPO、Royole、小米和 vivo等，則未能超出2%市佔率。

【三星動向】LCD利潤下降　三星全面關閉LCD業務

責任編輯：曾曉汶

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