【Meta斷臂】元老謝麗爾・桑德伯格離開Facebook Meta股價下跌4%

Facebook母公司Meta的首席運營官謝麗爾・桑德伯格(Sheryl Sandberg)在Facebook帖子中宣布,她離開這間公司,並稱在未來會專注她的基金會和慈善工作。

她的離職正值Meta面臨廣告銷售放緩以及出現TikTok等競爭對手之際。

桑德伯格女士是科技行業最受矚目的女性之一。

「當我在 2008 年接受這份工作時,我希望我能在這個職位上擔任5年,」桑德伯格女士寫道,她在公司被稱為強大的二把手。 「14年後,是我書寫人生下一章的時候了。」

現任Meta首席增長官的哈維爾・奧利文 (Javier Olivan) 將接替首席運營官。

桑德伯格女士的丈夫於2015年突然去世,她將於今年夏天再婚。她計劃在秋季離開公司,但仍會留在董事會。在她宣布之後,Meta的股價下跌了4%。

桑德伯格女士加入 Facebook 時,它還是一家由當時23歲的哈佛輟學生——馬克扎克伯格領導的小公司。作為谷歌的資深人士,她幫助公司將其廣告業務轉變為利潤強國,隨着公司發展壯大,包括Instagram、WhatsApp和Messenger。

去年,該公司報告的收入超過1,170億美元,並表示全球每天有超過28億人使用其應用程序之一。

她寫的書,包括《Lean In: Women, Work, and the Will to Lead》——她稱之為「某種女權主義宣言」,使她成為全球名人。

記者:袁曉萱