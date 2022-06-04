【加密貨幣】加密幣未來料由19000隻大減至180隻　業內人士：現在如同dotcom時代早期

▲ 業內人士預計，加密幣未來料由19000隻大減至180隻。

穩定幣Terra崩盤事件重挫幣圈，業界人士對加密貨幣亂象亦看不過眼。區塊鏈公司Web3 Foundation行政總裁Bertrand Perez指，事件反映現時大家正身處於一個太多區塊鏈及加密貨幣的階段，令用家感到混亂，也為用家帶來一些風險。

Perez解釋，現在就如同（dotcom days）互聯網時代的早期，有很多科網公司，但當中不少都是騙局，無法帶來任何價值。這些公司之後已被清除，現在我們看到的公司都是非常具有用途、且屬合法的公司。

從事加密貨幣跨境支付的Ripple，其行政總裁Brad Garlinghous表示，未來仍然存在的加密貨幣，可能會被給予分數，又預期全球將僅餘180隻加密貨幣，遠遠低於現時的19000隻。

加密貨幣平台與區塊鏈料汰弱留強

另外，Guggenheim首席投資總監Scott Minerd日前亦表示，大部份加密貨幣都是垃圾，但預期比特幣與以太幣將可存活。

不僅加密貨幣本身，加密貨幣平台與區塊鏈亦可能會有一番汰弱留強。加密貨幣交易平台FTX U.S行政總裁Brett Harrison亦認為，現時市場上的數百個加密貨幣平台無法全數繼續生存下去。Harrison又指，10年內可能不會再有數百種不同的區塊鏈存在，預期於不同的應用範圍上，均會有數個清晰的區塊鏈嬴家。

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