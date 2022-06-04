【高管跳槽】前Apple Arcade創意總監過檔迪士尼　專門開發元宇宙技術

▲ 迪士尼已成功邀請蘋果前Apple Arcade創意總監Mark Bozon加入團隊，擔任元宇宙方面的開發。

迪士尼（Disney）今年初宣布，正計畫進軍元宇宙市場，並預告元宇宙將和迪士尼的故事結合，建立新的消費者體驗。在迪士尼積極部署的同時，外媒引述消息指出，迪士尼已成功邀請蘋果前Apple Arcade創意總監Mark Bozon加入團隊，擔任元宇宙方面的開發。

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據《9To5Mac》報道指，Bozon於5月離開蘋果，並被迪士尼聘用。而Bozon在迪士尼的頭銜將會是副總裁，職務是「Next Generation Storytelling Creative Experiences」。他將負責整合迪士尼現有的諸多資源，打造更佳的互聯網體驗。

迪士尼行政總裁Bob Chapek早前就已經高調表示，迪士尼將會進軍元宇宙，未來將會把迪士尼世界變成虛擬，甚至將現實的迪士尼樂園與虛擬世界融合，創造一個全新的世界。迪士尼表示，無論消費者身在何時何地，都可以在平台中享受他們提供的一切。

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責任編輯：曾曉汶

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