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馬斯克稱對經濟感覺超差 拜登神回應

環球社會熱點 12:44 2022/06/04

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Tesla創辦人馬斯克聲稱對美國經濟有超級壞的感覺（super bad feeling），美國總統拜登亦特別回應，指Tesla的對手福特正加大投資在電動車，由快意佳士拿及法國標緻雪鐵龍合併的Stellantis ，也作了類似投資。

拜登（Joe Biden）回應周五的美國就業報告時，被問及馬斯克（Elon Musk）對美國經濟的看法後，意有所指地讚揚福特（Ford）大量投資在電動車，在中西部僱用了6000名新員工，而且是工會的員工，Stellantis也有類似投資。馬斯克一直被指阻止Tesla員工加入工會，長期與工會關係不佳。

【烏克蘭戰爭】俄年底前將限惰性氣體出口 芯片供應料更緊張【下一頁】

拜登並祝馬斯克的登月之旅幸運。馬斯克在twitter發文回應拜登祝福，張貼美國太空總署（NASA）宣布他旗下的太空科技公司SpaceX將參與下次美國登月任務。

拜登雖貴為美國總統，馬斯克毫不忌諱公開嘲諷對方，兩人已非首次這樣隔空交火，拜登在3月發表國情咨文，當中談及電動車發展時讚揚福特及通用汽車（General Motors），卻未提電動車龍頭Tesla。馬斯克事後反諷現在已沒有人觀看國情咨文。

俄電視台取笑英女王白金禧活動 警告「小心隨時斷電」【下一頁】

責任編輯：林建忠

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