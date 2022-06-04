【大行看法】再有投行高層唱淡經濟　花旗集團行政總裁Fraser：美國要避開經濟衰退存在難度

再有華爾街銀行高層對美國經濟發出悲觀言論，花旗（美：C）集團行政總裁Jane Fraser認為，美國要避開經濟衰退存在難度，即使嚴重經濟下行並非該行的基本情境預測，又指歐洲感覺上肯定較美國有更大機會陷入衰退。

Fraser續指，市場方面仍然健康，波動性非常優良，處於該行可幫助客戶管理外滙波動性的水平。

對於花旗的上市交易及保薦活動較去年高位放緩，她表示花旗集團大部份交易都是延遲而非被完全撤出。惟她直言，對於下半年的交易活動活躍程度之信心有所略減，因很多事情正在回歸，而花旗對此較抱觀望態度。

高盛前行政總裁：經濟或可達到軟著陸

華爾街銀行高層近日紛紛唱淡經濟。摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，經濟面對一系列前所未有的挑戰，包括貨幣政策量化緊縮（QT），以及俄羅斯入侵烏克蘭事件，警告市場要作好迎接「颶風」的準備。

高盛（美：GS）總裁John Waldrona日前於投資者會議上警告，全球經濟受到一系列衝擊的情況下，未來將面臨更艱難的時期。

不過，高盛前行政總裁兼高級主席Lloyd Blankfein稱，人們應略為降低對經濟前景的負面看法。他指，倘若自己正在管理一間大企業，當然會為最差的事情作準備。然而，經濟正從一個強勁的水平起步，就業空缺較求職者還要多，故雖然風險有所增加，但經濟或可達到軟著陸。

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