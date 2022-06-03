【消費資訊】九巴聯乘Casablanca HK 推出KMB主題寢具套裝

九巴宣佈聯同Casablanca HK，推出KMB主題寢具套裝。除此以外，亦有多款型號的九巴及龍運巴士模型供市供挑選。市民可以在6月1日至6月19日到九巴網上商店KMB Shop訂購。完成預訂後，就可於6月20日起，到觀塘裕民坊KMB客務站領取貨品，而現場還有現貨公開發售。

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被袋+床笠+枕袋 寢具套裝

3尺單人：1 x 被袋，1 x 床笠 + 1 x 枕袋 (枕袋雙面印花，1面九巴印花、1面龍運印花)

4尺雙人：1 x 被袋，1 x 床笠 + 2 x枕袋 (每個枕袋單面印花，一個一面九巴印花、一個一面龍運印花）

4尺半雙人：1 x 被袋，1 x 床笠 + 2 x枕袋 (每個枕袋單面印花，一個一面九巴印花、一個一面龍運印花）

5尺加大：1 x 被袋，1 x 床笠 + 2 x枕袋 (每個枕袋單面印花，一個一面九巴印花、一個一面龍運印花）

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九巴表示預計到貨時間為6月16日，到貨後會發手機短訊給顧客。如果市民選擇順豐寄貨（運費自付），貨品則會大約6月16日寄出。詳情可瀏覽九巴網上商店KMB Shop。

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記者：鄭日棱