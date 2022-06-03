【網絡安全】蘋果發表詐欺預防分析報告 App Store於去年阻止近15億美元詐欺交易

蘋果發表最新年度的詐欺預防分析報告，報告顯示 2021 年該公司保護顧客免受近 15 億美元潛藏詐欺風險的交易侵害，並阻止了超過 160 萬個有風險、易受攻擊的應用程式和應用程式更新欺騙用戶。

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蘋果指出，為預防和減少 App Store 詐欺所做的努力需要多個團隊通力持續監控和警戒。從App Review到Discovery Fraud，該公司會持續投入與承諾保護使用者免受詐欺 App 活動的危害，證明為什麼獨立且受人敬重的安全專家會表示，App Store是尋找和下載App最安全的平台。

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另外針對有詐欺行為的開發者帳號進行停權，蘋果去年就停止超過1.7億個涉及詐欺與濫用活動相關的使用者帳號，並阻止1.18億個疑似與詐騙帳號相似的帳號申請請求。

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記者：鄭日棱