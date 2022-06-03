  • 29°C
香港時間 : 2022603日 (五) 20:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保險資訊】宏利為HIV陽性人士提供人壽保障 最高可投保100萬美元個人人壽保障

理財智慧 20:09 2022/06/03

分享：

分享：

宏利香港宣布為確診人類免疫力缺乏病毒（HIV）的客戶提供個人壽險保障。透過這次核保方面，香港及澳門的HIV陽性客戶將可向宏利香港申請投保人壽保險。宏利亦宣布將擴闊保單中有關「家庭」的定義以容許更多家庭成員成為受益人，並接受同性伴侶在具有可保權益的情況下為其摯愛購買人壽保單。

【蘋果公司】全球遊戲收入排行榜出爐 蘋果超越微軟、任天堂，排第三名【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

透過擴闊家庭的新定義，同性已婚伴侶現時可為其摯愛購買人壽保單。宏利香港及澳門的客戶亦可根據擴闊後的定義將更多家庭成員指定為保單受益人，當中包括其兄弟姊妹、祖父母、孫子女、姻親、繼子女、同性伴侶、法定監護人等。新安排將於2022年6月20日起適用於所有宏利產品。另外，在宏利公布有關措施後，年齡介乎30至65歲符合資格的HIV陽性客戶，最高可投保100萬美元的個人人壽保障。

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示：「我們十分榮幸和鼓舞能為LGBT+社群及其他未被充分代表的人士提高保障水平，尤其適逢『同志驕傲月』推出這項舉措。過去數年，家庭的定義不斷演變，我們必須重視和回應這個轉變，讓所有人的摯愛獲得關愛和支援。宏利致力建立一個包容和公平的社會，此舉正好突顯我們對這一理念的承諾。」

【帶你睇盤】青衣三房套單位　業主曾花70萬豪華裝修　一家大小即買即住之選【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

 

 

開啟hket App，閱讀全文
香港 人壽保險

上一篇文章

【網絡安全】蘋果發表詐欺預防分析報告 App Store於去年阻止近15億美元詐欺交易

下一篇文章

【Amazon】亞馬遜電子書宣佈退出中國市場 旗下Kindle電子書業務 分三階段終止服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款