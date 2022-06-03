【保險資訊】宏利為HIV陽性人士提供人壽保障 最高可投保100萬美元個人人壽保障

宏利香港宣布為確診人類免疫力缺乏病毒（HIV）的客戶提供個人壽險保障。透過這次核保方面，香港及澳門的HIV陽性客戶將可向宏利香港申請投保人壽保險。宏利亦宣布將擴闊保單中有關「家庭」的定義以容許更多家庭成員成為受益人，並接受同性伴侶在具有可保權益的情況下為其摯愛購買人壽保單。

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透過擴闊家庭的新定義，同性已婚伴侶現時可為其摯愛購買人壽保單。宏利香港及澳門的客戶亦可根據擴闊後的定義將更多家庭成員指定為保單受益人，當中包括其兄弟姊妹、祖父母、孫子女、姻親、繼子女、同性伴侶、法定監護人等。新安排將於2022年6月20日起適用於所有宏利產品。另外，在宏利公布有關措施後，年齡介乎30至65歲符合資格的HIV陽性客戶，最高可投保100萬美元的個人人壽保障。

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宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示：「我們十分榮幸和鼓舞能為LGBT+社群及其他未被充分代表的人士提高保障水平，尤其適逢『同志驕傲月』推出這項舉措。過去數年，家庭的定義不斷演變，我們必須重視和回應這個轉變，讓所有人的摯愛獲得關愛和支援。宏利致力建立一個包容和公平的社會，此舉正好突顯我們對這一理念的承諾。」

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記者：鄭日棱