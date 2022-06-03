【Amazon】亞馬遜電子書宣佈退出中國市場 旗下Kindle電子書業務 分三階段終止服務

亞馬遜（Amazon）宣佈旗下針對中國市場的Kindle電子書業務，將以三階段方式終止服務，中國Kindle電子書店將在2023年6月30日停止運營，最後到了 2024年6月30日則會關閉 Kindle 電子書下載功能。

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亞馬遜將以三階段調整電子書業務營運，具體細節如下：

首階段（2022年10月31日）停止中國 Kindle 電子書閱讀器的退換貨，中國讀者可在這個日期之前把符合要求的 Kindle 電子書閱讀器退還給亞馬遜。

第二階段（2023年6月30日）中國 Kindle 電子書店停止營運，中國讀者將不能再購買新的電子書。

最後階段 （2024年6月30日）中國 Kindle 電子書下載、Send to Kindle 等功能將會關閉，也無法繼續從應用商店下載 Kindle App 來使用，中國讀者必須在此之前將已購買的電子書下載至自己的裝置上。

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至於亞馬遜中國的其他業務仍正常運作，還包括亞馬遜海外購、亞馬遜全球開店、亞馬遜廣告、亞馬遜全球物流在內的跨境電商業務，以及亞馬遜雲端運算服務與亞馬遜智能硬體與服務等。

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記者：鄭日棱