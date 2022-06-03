  • 29°C
香港時間 : 2022603日 (五) 20:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Amazon】亞馬遜電子書宣佈退出中國市場 旗下Kindle電子書業務 分三階段終止服務

理財智慧 19:50 2022/06/03

分享：

分享：

亞馬遜（Amazon）宣佈旗下針對中國市場的Kindle電子書業務，將以三階段方式終止服務，中國Kindle電子書店將在2023年6月30日停止運營，最後到了 2024年6月30日則會關閉 Kindle 電子書下載功能。

【電動車】馬斯克要求員工每周在公司最少40小時　否則當作辭職【下一頁

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

亞馬遜將以三階段調整電子書業務營運，具體細節如下：

首階段（2022年10月31日）停止中國 Kindle 電子書閱讀器的退換貨，中國讀者可在這個日期之前把符合要求的 Kindle 電子書閱讀器退還給亞馬遜。

第二階段（2023年6月30日）中國 Kindle 電子書店停止營運，中國讀者將不能再購買新的電子書。

最後階段 （2024年6月30日）中國 Kindle 電子書下載、Send to Kindle 等功能將會關閉，也無法繼續從應用商店下載 Kindle App 來使用，中國讀者必須在此之前將已購買的電子書下載至自己的裝置上。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

至於亞馬遜中國的其他業務仍正常運作，還包括亞馬遜海外購、亞馬遜全球開店、亞馬遜廣告、亞馬遜全球物流在內的跨境電商業務，以及亞馬遜雲端運算服務與亞馬遜智能硬體與服務等。

【虛擬經濟】快圖美40周年 推全新品牌FOTOMETA進軍NFT市場 邀又一山人設計全新彩虹點陣商標【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
Amazon 中國市場

上一篇文章

【保險資訊】宏利為HIV陽性人士提供人壽保障 最高可投保100萬美元個人人壽保障

下一篇文章

港交所就修訂持倉限額及大額未平倉合約申報規定諮詢公眾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款