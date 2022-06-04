俄電視台取笑英女王白金禧活動 警告「小心隨時斷電」

英國正連日舉行英女王登基70周年慶祝活動，吸引全球關注。但俄羅斯有媒體的關注點與別不同，卻取笑英方的大型活動過於富麗堂皇，是英國政府試圖轉移民眾視線的行動，更警告英國，「小心隨時斷電」。

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俄羅斯國營電視台Rossiya-1在報道英女王的登基白金禧慶祝活動時，主持人嘲諷英國因制裁俄羅斯而面臨能源問題及生活成本上升，此時卻有錢為英女王舉行富麗堂皇的慶祝活動，指此舉只是轉移民眾視線，暫時不理首相府派對門及生活水平下降。

▼ 點擊圖片放大 ▲ Rossiya-1警告英國「小心隨時斷電」。

▲ 主持人批評約翰遜積極插手烏克蘭事務。

▲ Rossiya-1指英國民眾被今次活動轉移視線。

▲ 英國正連日舉行英女王登基70周年慶祝活動。

▲ Rossiya-1指英女王就是英帝國的最後一位君主。

英國早前有消息傳出，可能多達600萬戶家庭可能面臨數個月的電力配給。Rossiya-1主持人引用此消息，警告英國「小心隨時無電用」。不過，首相府曾澄清，不太可能實施電力配給。

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同時，Rossiya-1更指英女王將是英帝國倒台前最後一個君主，聲稱新芬黨（Sinn Fein）成為北愛爾蘭議會多數黨是對英帝國最新威脅，暗示後者正準備聯合愛爾蘭脫離英國。

另外，主持人亦批評英國首相約翰遜，稱對方嘗試透過積極干預烏克蘭事務，尋求恢復在歐洲大陸的影響力，但英國在西方世界的霸主地位早已被美國取代。

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責任編輯：吳漢培