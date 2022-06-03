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【阿里巴巴9988】董錚接替李純任Lazada行政總裁

股市 20:07 2022/06/03

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【阿里巴巴9988】董錚（圖）接替李純任Lizada行政總裁

綜合市場消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下東南亞電商巨頭來贊達（Lazada）現管理層變動，董錚接替李純出任Lazada行政總裁兼任印尼業務行政總裁。李純留任Lazada董事會成員，為主席蔣凡的顧問。是次行政總裁變動舉動被視為迎戰東南亞電商之爭，近日東南亞電商霸權局面緊張，Lazada、Sea Ltd.和 Tokopedia 競爭激烈。董錚原為Lazada泰國和越南業務行政總裁、阿里巴巴一次性業務行政總裁，越南業務由秦瀟接替。

董錚現年42歲，曾任McKinsey &Co. 合夥人，負責阿里巴巴環球策劃及企業發展，於英國劍橋大學工商管理碩士畢業。自2018年成為Lazada泰國業務首席執行官前，董錚曾為張勇的商業助理。2019年董錚更出任越南業務首席執行官，推動物流和新冠期間的營運成效顯著。在2021年第三季時，Lazada越南總部CafeF店商數目按年增1倍，收入更增長達4倍。

有Lazada內部員工指，董錚上任泰國和越南業務行政總裁後業務聲量和產品體驗明顯改進。Lazada現在泰國、越南業務增長已連續多個季度保持領先。有內部員工評價董錚為年輕有活力，思路清晰，願意開拓疆土。

據報道指，Lazada曾計劃赴美上市，在中概股回流和美國加息下，Lazada於今年二月剎停上市決定，原定計劃籌集10億美元融資。Lazada於2012年成立，設自家支付系統 「Lazada 錢包」和物流系統 “Lazada Express”。阿里巴巴於2016年收購Lazada，現佔約90%股權。

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港股 網購平台 經濟 阿里巴巴 越南 泰國 行政 阿里巴巴－SW（09988）

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