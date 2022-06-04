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澳洲64歲美魔女IG擁近10萬粉絲 著比堅尼大方show腹肌

環球社會熱點 08:35 2022/06/04

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澳洲一名美魔女雖然已年屆花甲，卻擁有難以置信的健美身材。該澳洲美魔女是一名全職健身教練，不時在社交平台上分享健身技巧，已吸引近10萬名粉絲追蹤。該名美魔女亦熱愛比堅尼，不少相片中可見她大方展示自己的腹肌。

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現年64歲的麥克斯韋爾（Lesley Maxwell）來自澳洲墨爾本，是一名全職私人教練。她不時在社交平台Instagram上載健身影片及成果，健美身材十分引人注目，目前已吸引逾9.7萬人追蹤。

    點擊圖片放大
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從麥克斯韋爾上載圖片中看出她有腹肌，四肢沒有亦沒有一絲贅肉，幾乎全身都是肌肉。她健身時亦會化妝，令人感覺更加年輕。她亦熱愛穿比堅尼（bikini），目前更已贏得近30場比堅尼比賽冠軍。

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對於健身秘訣，她指重量訓練訓能取得最佳效果。她透露，平時每周平均鍛煉5日。通常會在周一訓練腿部，亦會增加一些胸部訓練，經常做硬舉（Deadlift）及站立式推胸（Chest Press）。

麥克斯韋爾14年前離婚，之後開始健身分散注意力。她指過往所有伴侶皆較自己年輕，包括前夫亦是較自己細13歲。

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責任編輯：李俊儀

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