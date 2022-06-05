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【疫下營商】復康用品公司開業20年　研自家產品突圍

14:00 2022/06/05

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常言道「創業難，守業更難」，面對新冠疫情來襲，不少企業陷入財困、倒閉的危機。但亦有復康用品公司老闆憑多年的經營心得，以及親力親為的管理模式，撐過疫情所帶來的種種挑戰。

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《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

本地復康用品製造公司及零售商輝煌以4招穩定基業，包括：

  • 針對本港用家需要，研發自家產品；
  • 贊助戲劇，打響品牌知名度；
  • 嚴選各國優質產品，開拓代理業務；
  • 關注樂齡科技發展，提升競爭力。

雖然該企於2007年才正式成立，但要數其創辦人兼董事譚明德與復康用品的淵源，便要追溯到2000年。他表示，柺杖底部的防滑膠塞須定時更換，當年有不少朋友表示市面上相關的膠塞長期缺貨。朋友知道他有營運主要從事五金、製膠等業務的電子公司，便建議他幫助製造柺杖膠塞，更笑指譚的生意

都是做膠製品，要做膠塞也不難吧。

自設實驗室　為港人研發產品　

如是者，譚明德初嘗製柺杖膠塞，後來又為朋友研製輪椅零件，及提供維修服務。他坦言，過程中可以幫到朋友，自己又有成功感，因而萌生開拓與復康用品相關業務的念頭。

籌備成立輝煌足足用了6年時間，譚明德解釋，即使有上述的製造經驗，對整個行業及製造產品的知識仍很缺乏。加上，成立自家實驗室和研發產品需要大量專業知識，

正式成立前，我們的工程師都要先到台灣培訓，產品也要在實驗室進行測試，所以用了幾年時間。

 

據悉，考慮到本港街道和樓宇設計與國外不盡相同，以及不少長者居於樓梯較狹窄的唐樓，國外企業研發的輪椅未必適用於香港，故該企至今仍堅持開發為港人而設的可上樓梯輪椅。

贊助劇集增知名度　拓展代理業務

雖然有多年營運電子公司的經驗，但由於大多的復康用品客戶來自安老院舍和醫院，無相關業務背景的譚明德，在創業初期也吃了不少「閉門羹」。他直言，創業最大挑戰是在業界的資歷短、知名度低，

剛開始無人認識，sales去叩門全被拒絕，都不願意合作。

自認不服輸的他認為，只要市民大眾都認識其品牌，大機構自然也會信任該企。因此，他在輝煌成立的同年，開設連鎖零售實體店「唯健康Health Top」。為了提升該企名氣，他與各區區議員合辦健康講座，又為不同話劇團和電視台提供贊助。當中包括贊助TVB劇集《忠奸人》中，由郭晉安飾演的殘障律師所使用的輪椅，令品牌知名度在輪椅使用者之間有所提升。

此外，明白研發自家產品需時，譚明德在2011年於德國參加展覽時，除了物色海外客戶外，又會關注展覽上各款合乎港人需要的復康產品。他指，該次參展期間，不但成功與來自韓國的商人洽商，另外亦取得一款來自奧地利的樓梯機代理權，同時拓展了海外和代理業務。

拋開階級觀念　團結員工

隨第五波疫情來襲，很多港人都因染疫而無法上班，加重企業人手緊張問題。該企的運輸團隊首當其衝，譚明德表示，

我要去開客貨車外，連銷售團隊、會計部，也當上運輸工人。

他們更會就部分安老院舍不設收貨和探訪服務，想盡辦法為客人解決當時較為急切的送貨和維修服務，同時又避免因不能送貨而令貨物囤積的挑戰。最終在一眾同事互相補位下，才能倖免於難。

員工如此落力，即使並非份內之事，也願意搬搬抬抬，或許與譚明德向來無老闆架子，三不五時便親自上陣，協助員工有關工作。

他笑言，三、四十年前被人尊稱為老闆，容易成為賊人的目標，因此不讓員工以「老闆」稱呼他，漸漸也成為了習慣。沒有員工的尊稱，也像拋開了上司與下屬之間的階級觀念，

他們有時也會要我幫手搬東西或做其他事，我沒所謂的，幫到就幫。

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記者：殷凱怡

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