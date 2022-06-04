  • 29°C
香港時間 : 2022604日 (六) 10:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【管理之道】迷你倉融入科技　鼓勵員工發展技能

10:00 2022/06/04

分享：

分享：

儲存易迷你倉集團主席陳啟豪表示，疫情期間，較多業主出售工廈，而價錢比起2019年低約2至3成。（黃建輝攝）

本港居所細小，收納空間不足成為不少市民煩惱的問題，而迷你倉也應運而生。儲存易迷你倉集團主席陳啟豪經營相關業務近20年，發現顧客的收納習慣改變，不再局限於家居雜物。

該公司除了針對顧客需要推出不同服務，陳啟豪亦鼓勵員工發展不同技能，同時將科技融入倉務管理中。本地市場對迷你倉的需求增加，陳啟豪表示，迷你倉的客戶一般以長綫為主，租用時間平均為12至24個月。在過去兩、三個月繼續收到客人查詢，但礙於早前疫情嚴重，物流員工較難進入屋內搬運物品，故延至最近才可安排將顧客的物品運到倉庫。他指出，公司在4月21日疫情放緩後，銷售額增加至5倍。

【零售市道】本港零售數據止跌回升 消費券效應減退後恐打回原形？

設人面識別 智能機械人運送

該公司亦用了兩年時間研發智能機械人倉庫，用於操作迷你倉櫃。客戶只需在智能手機App輸入儲存編號及預約時間，或到所屬智能倉掃描專屬二維碼（QR Code），機械人會自動將儲存櫃送到等候區前台，顧客打開前台閘門即可存取個人物品。陳續指，系統可根據客戶到訪迷你倉的次數，把所屬的儲存櫃移到較近走廊的位置，減少客人需要等候的時間。

【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7% 勝市場預期

公司在新冠疫情下，不但未有裁員，反而增加了招聘速度。陳稱，由於公司在香港及新加坡新增約7幢大廈、共50萬平方呎的空間，故需增聘員工進行管理。為留住及吸引人才，會鼓勵員工發展多項技能。他表示，即使給予員工多項福利，也要為他們提供平台發揮的長處。例如員工原本負責倉庫管理，但倘對IT有興趣，公司會為員工提供不同職位選擇，而薪金也會參考市場工資，一般比市場高10至20%，以增加員工歸屬感。

【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金 計劃擴大至2.2億

記者：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【後疫復甦】美憬閣精選酒店設206間客房及套房　打造鬧市中遠離繁囂的空間
2022/06/02
【後疫復甦】美憬閣精選酒店設206間客房及套房　打造鬧市中遠離繁囂的空間
【無懼通脹】Lululemon加價一樣有人買！　高收入客群有閒錢不損消費
2022/06/03
【無懼通脹】Lululemon加價一樣有人買！　高收入客群有閒錢不損消費

你可能感興趣

【後疫復甦】美憬閣精選酒店設206間客房及套房　打造鬧市中遠離繁囂的空間
19:15 2022/06/02
【後疫復甦】美憬閣精選酒店設206間客房及套房　打造鬧市中遠離繁囂的空間
【無懼通脹】Lululemon加價一樣有人買！　高收入客群有閒錢不損消費
12:45 2022/06/03
【無懼通脹】Lululemon加價一樣有人買！　高收入客群有閒錢不損消費
職位招聘 疫情 裁員 香港

下一篇文章

【港元定存】7天港元定存速賺5500元利息 高息王5.8厘

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款