【管理之道】迷你倉融入科技　鼓勵員工發展技能

▲ 儲存易迷你倉集團主席陳啟豪表示，疫情期間，較多業主出售工廈，而價錢比起2019年低約2至3成。（黃建輝攝）

本港居所細小，收納空間不足成為不少市民煩惱的問題，而迷你倉也應運而生。儲存易迷你倉集團主席陳啟豪經營相關業務近20年，發現顧客的收納習慣改變，不再局限於家居雜物。

該公司除了針對顧客需要推出不同服務，陳啟豪亦鼓勵員工發展不同技能，同時將科技融入倉務管理中。本地市場對迷你倉的需求增加，陳啟豪表示，迷你倉的客戶一般以長綫為主，租用時間平均為12至24個月。在過去兩、三個月繼續收到客人查詢，但礙於早前疫情嚴重，物流員工較難進入屋內搬運物品，故延至最近才可安排將顧客的物品運到倉庫。他指出，公司在4月21日疫情放緩後，銷售額增加至5倍。

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設人面識別 智能機械人運送

該公司亦用了兩年時間研發智能機械人倉庫，用於操作迷你倉櫃。客戶只需在智能手機App輸入儲存編號及預約時間，或到所屬智能倉掃描專屬二維碼（QR Code），機械人會自動將儲存櫃送到等候區前台，顧客打開前台閘門即可存取個人物品。陳續指，系統可根據客戶到訪迷你倉的次數，把所屬的儲存櫃移到較近走廊的位置，減少客人需要等候的時間。

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公司在新冠疫情下，不但未有裁員，反而增加了招聘速度。陳稱，由於公司在香港及新加坡新增約7幢大廈、共50萬平方呎的空間，故需增聘員工進行管理。為留住及吸引人才，會鼓勵員工發展多項技能。他表示，即使給予員工多項福利，也要為他們提供平台發揮的長處。例如員工原本負責倉庫管理，但倘對IT有興趣，公司會為員工提供不同職位選擇，而薪金也會參考市場工資，一般比市場高10至20%，以增加員工歸屬感。

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記者：廖淑瑩

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