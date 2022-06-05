  • 31°C
香港時間 : 2022605日 (日) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【撤俄觸礁】Burger King仍未成功撤俄　需獲合資夥伴同意關店　包括俄國銀行

商業 15:00 2022/06/05

分享：

分享：

Burger King在歐洲的業務由合資企業營運，撤俄一事觸發法律爭議。（法新社圖片）

俄羅斯入侵烏克蘭引發西方制裁，很多跨國企業亦陸續撤出俄羅斯。快餐品牌Burger King在歐洲的業務由合資企業營運，故撤俄一事掀法律爭議而觸礁。

【烏龍指】返工做過最大的錯事？　一名交易員累花旗虧蝕近4億

Burger King雖然已向俄羅斯的分店網絡終止企業支援，但品牌在當地約800間分店仍在營運。與麥當勞不同，Burger King在俄國的所有分店亦非獨資營運，全部亦是由合資企業營運，未能把分店轉售予當地的特許經營商。

Burger King母公司Restaurant Brands International（RBI）在3月份時，已表示嘗試出售其於合資企業所擁有的股權。不過，受累於西方制裁俄羅斯，令潛在買家大幅受限制。

投資夥伴包括俄國銀行

據當時企業向員工發表的公開信表示，RBI僅持有該合資企業的15%股權，其餘的投資夥伴包括俄羅斯國有銀行俄羅斯外貿銀行（VTB） 、以基輔為基地的私募基金Investment Capital Ukraine。

Burger King在當地的主要特許經營商Alexander Kolobov則持有3成股權。雖然 RBI曾指控，未能撤俄是因為被Alexander Kolobov拒絕，但他強調從未擁有完全Burger King在俄營運的控制權，也無權在未經所有合資夥伴同意的情況下關閉餐廳。

【無懼通脹】Lululemon加價一樣有人買！　高收入客群有閒錢不損消費

【元宇宙】斥8位數設NFT藝術戶外展覽　主辦單位：已售超過7成門票

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏龍指】返工做過最大的錯事？　一名交易員累花旗虧蝕近4億
2022/06/03
【烏龍指】返工做過最大的錯事？　一名交易員累花旗虧蝕近4億
【無懼通脹】Lululemon加價一樣有人買！　高收入客群有閒錢不損消費
2022/06/03
【無懼通脹】Lululemon加價一樣有人買！　高收入客群有閒錢不損消費
【端午節】商戶主打「上水品牌」售端午糭　5月中提前售罄　團隊連日再包糭
2022/06/02
【端午節】商戶主打「上水品牌」售端午糭　5月中提前售罄　團隊連日再包糭
【元宇宙】斥8位數設NFT藝術戶外展覽　主辦單位：已售超過7成門票
2022/06/02
【元宇宙】斥8位數設NFT藝術戶外展覽　主辦單位：已售超過7成門票

你可能感興趣

【烏龍指】返工做過最大的錯事？　一名交易員累花旗虧蝕近4億
13:26 2022/06/03
【烏龍指】返工做過最大的錯事？　一名交易員累花旗虧蝕近4億
【無懼通脹】Lululemon加價一樣有人買！　高收入客群有閒錢不損消費
12:45 2022/06/03
【無懼通脹】Lululemon加價一樣有人買！　高收入客群有閒錢不損消費
【端午節】商戶主打「上水品牌」售端午糭　5月中提前售罄　團隊連日再包糭
18:18 2022/06/02
【端午節】商戶主打「上水品牌」售端午糭　5月中提前售罄　團隊連日再包糭
歐洲 餐廳 麥當勞 地緣政治 制裁 基輔 私募基金 俄羅斯

下一篇文章

【烏龍指】返工做過最大的錯事？　一名交易員累花旗虧蝕近4億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【放寬防疫措施】遊戲機中心重開　業界不樂觀盼勿再停業
【放寬防疫措施】遊戲機中心重開　業界不樂觀盼勿再停業
【創業兵團】兩兄弟創烘焙店「品穀」　當初結業邊緣幸仍堅持
【創業兵團】兩兄弟創烘焙店「品穀」　當初結業邊緣幸仍堅持
【限聚令放寬】卡啦OK處所今重開　RedMr料生意最高回復約6至7成
【限聚令放寬】卡啦OK處所今重開　RedMr料生意最高回復約6至7成
【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款