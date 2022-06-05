【撤俄觸礁】Burger King仍未成功撤俄　需獲合資夥伴同意關店　包括俄國銀行

▲ Burger King在歐洲的業務由合資企業營運，撤俄一事觸發法律爭議。（法新社圖片）

俄羅斯入侵烏克蘭引發西方制裁，很多跨國企業亦陸續撤出俄羅斯。快餐品牌Burger King在歐洲的業務由合資企業營運，故撤俄一事掀法律爭議而觸礁。

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Burger King雖然已向俄羅斯的分店網絡終止企業支援，但品牌在當地約800間分店仍在營運。與麥當勞不同，Burger King在俄國的所有分店亦非獨資營運，全部亦是由合資企業營運，未能把分店轉售予當地的特許經營商。

Burger King母公司Restaurant Brands International（RBI）在3月份時，已表示嘗試出售其於合資企業所擁有的股權。不過，受累於西方制裁俄羅斯，令潛在買家大幅受限制。

投資夥伴包括俄國銀行

據當時企業向員工發表的公開信表示，RBI僅持有該合資企業的15%股權，其餘的投資夥伴包括俄羅斯國有銀行俄羅斯外貿銀行（VTB） 、以基輔為基地的私募基金Investment Capital Ukraine。

Burger King在當地的主要特許經營商Alexander Kolobov則持有3成股權。雖然 RBI曾指控，未能撤俄是因為被Alexander Kolobov拒絕，但他強調從未擁有完全Burger King在俄營運的控制權，也無權在未經所有合資夥伴同意的情況下關閉餐廳。

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責任編輯：葉泳珊