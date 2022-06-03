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【科技一周回顧】Telegram擬告別免費時代　Google Colab將禁Deepfake

科技 20:00 2022/06/03

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

  • 通訊軟件Telegram自推出以來，一直深受港人歡迎，其私隱系統和全面免費的功能也受到民眾的青睞，但Telegram的新發展方向或會令到不少人失望了。據悉，Telegram近日正研發「Telegram Premium」付費版並提供獨有功能，意味Telegram或放棄永久免費市場。

【Telegram】Telegram擬告別免費時代　工程師：新測試版本已刪去「永遠免費」描述

【Meta】打電話更方便　Meta Messenger增設「通話」分頁

  • 為打擊Deepfake，Google提供執行AI模型的服務Colaboratory（Colab），將禁止使用者透過服務製作Deepfake影片。

【Google】Google AI訓練服務Colab　禁使用者製作Deepfake影片

【生物認證】印度警告慎用國營生物認證引恐慌　兩天後撤回聲明補鑊

【數碼身份證】英國將認可數碼身份證　無須出示實體證明即可進戲院

  • 蘋果（Apple）將於下周二（7日）凌晨舉行WWDC開發者大會，公開各產品系統的最新版本，其中iPadOS或會改版，讓iPad在規格及操作上更接近手提電腦，而《彭博社》就披露了最新改版內容。

【蘋果動向】WWDC舉行在即　彭博社爆料iPad將更接近手提電腦

【蘋果動向】傳iOS16將增AOD功能   iPhone 14 Pro系列獨有

【蘋果動向】未來或有新功能？　外媒爆蘋果新專利為Apple Watch安裝「錶冠鏡頭」

  • 網絡安全公司Proofpoint表示，近日有中國黑客發送惡意Word文件，再利用稱為「Follina」的微軟（Microsoft） Office漏洞，劫持電腦的微軟Windows支援診斷工具（Microsoft Windows Support Diagnostic Tool, MSDT）來執行PowerShell命令，繼而修改及刪除用戶數據。

【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞　強制執行PowerShell指令

【Microsoft】財務管理神器將消失！  微軟明年6月起終止Excel中的Money服務

責任編輯：廖淑瑩

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