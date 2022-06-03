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【三星動向】官方App擺烏龍？　外媒發現兩款全新Galaxy Watch意外流出

科技 19:12 2022/06/03

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有外媒報道，在最新的Samsung Health程式更新中，意外發現Galaxy Watch 5智能手錶已經搶先亮相。

市場盛傳三星（Samsung）將於下半年發表全新智能手錶，但最近該產品竟率先現身在官方的應用程式中。有外媒報道，在最新的Samsung Health程式更新中，意外發現Galaxy Watch 5智能手錶已經搶先亮相。

【智能手錶】全球智能手錶出貨量按年增13% Apple Watch續排第一
 
從《9to5google》的截圖可以看到，三星在Samsung Health的6.22.0.069測試版中，已經把Galaxy Watch 5、Galaxy Watch 5 Pro兩款手錶列入支援名單。變相證實先前的傳聞，指三星將取消Classic的命名方式，利用規格差異以Pro區分兩款手錶。

【蘋果動向】未來或有新功能？ 外媒爆蘋果新專利為Apple Watch安裝「錶冠鏡頭」
 
是次只有Galaxy Watch 5系列命名流出，圖示仍使用Galaxy Watch 4作為替代，但先前爆料人Ice Universe曾指出，Galaxy Watch 5 Pro將不會有Galaxy Watch 4 Classic的實體旋轉錶圈，捨棄三星手錶向來的招牌特色，但會加入藍寶石玻璃等材質，強化手錶的耐用度。

【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？ 第一季由三星奪冠

責任編輯：廖淑瑩

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