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【港元定存】7天港元定存速賺5500元利息 高息王5.8厘

17:17 2022/06/03

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踏入6月，港元搶存戰升級，罕有包括3間發鈔行也鬥加息。

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6月開局，港元定期存款的加息戰激鬥連場，全周共有13間大小銀行加減定存息，當中11加2減。先說加息，包括中銀香港 （02388） 、滙豐（HSBC）、渣打香港 （02888） 、集友、東亞 （00023） 及工銀亞洲全面加短中長息。創興則加3個月短存，華僑永亨向長息埋手，大眾財務、交銀香港及招商永隆則調高中長息。

相反，大新 （02356） 削短存，星展下調半年及1年息。專家料，半年結前業界積極作攻防戰，既為免流失客戶，且搶吸下半年新錢。

發鈔行罕有鬥加息  渣打1年2.35厘

本周的焦點是3間發鈔行罕有鬥加息，渣打的1年期加至2.35厘，問鼎第2大高息王。中銀香港半年期享1.8厘，亦高踞此存期的亞軍。另一搶眼處，是滙豐連續兩周加息，繼上周二（5月24日）出手後，昨日（6月2日）再加，當中3個月期兩次合共累加0.4厘，新息率報0.7厘，撼贏渣打的0.4厘及中銀的0.35厘。

滙豐又把半年期累加0.4息、至0.9厘，險勝渣打的0.8厘，但不敵中銀新推半年有1.8厘。1年期方面，滙豐更累升0.6厘、至1.2厘，但似為要拉近跟兩間發鈔行的距離，畢竟中銀新推同期有2.2厘，渣打則加0.15厘、至2.35厘。

另一方面，中小行續進取，集友率先於本周一（5月30日）搶攻，大幅上調1年期0.6厘，新息率報1.9厘，半年亦加0.4厘、至1.5厘，3個月也提高0.2厘、至1.05厘。

本周正值跨月度，高息榜的排名再執位，最大變動是3個月期，因眾安（ZA Bank）3個月享7.01厘優惠已於周二（5月31日）截止。眾安回應本報查詢指，憑指定邀請碼開戶保證定存高息的推廣已經結束，現時ZA Bank的定期存款基本年利率以官方網頁公布的數字為準。而用戶每次透過ZA Quest完成任務，將獲得一個扭蛋抽取隨機獎賞，有機會得到加息劵。

3個月天星2厘稱冠  大新1.5厘第二

如此一來，3個月年息之首，由小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）以兩厘晉級首位，但須為八達通新客作增值獎賞等附帶條件。大新縱調低此存期0.1厘、至1.5厘，仍升級亞軍，跟交銀香港看齊，富邦則以1.4厘重返三甲。

至於6個月期亦稍變，星展微削半年期0.05厘、至1.8厘，跟中銀及富邦相同，3行位列亞軍。榜首仍是大新的1.9厘。

1年期方面，富邦續以2.4厘稱冠，緊接其後是渣打的2.35厘，險勝4行的2.3厘（華僑永亨、恒生、招商永隆及大新）。順帶一提，工銀亞洲388天年息更享2.45厘。

回顧上星期的5月壓軸周，已爆定存大混戰，竟有多達13間大小行鬥加息，乃今年最熱鬧。最矚目的是，恒生 （00011） 今年破天荒把1年定存勁加1.3厘、至2.3厘。

反觀，星展連續兩周劈息，本周二更把1年期的兩厘息下架，調低0.2厘至僅得1.8厘。

總覽現市況，計及市面所有定存，現以集友7天年息5.8厘膺冠絕全城的高息王，以存款上限500萬元計，7天速賺約5,500元。1個月年息以滙豐的5厘居首，但須成功完成指定的股票獎勵計劃等額外要求。4個月年息以大眾財務的1.45厘稱王，9個月期是大新的2.1厘稱冠。10個月最高息是TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank），以1.98厘奪冠。兩年期是招商永隆的2.3厘最高。

花旗活期息最高4.8厘  月底截止

那邊廂，另有大行轉戰線谷活期息。花旗新推活期息最高4.8厘，玩法是由即日至6月30日，全新客戶開立Citi Plus戶口，可享高達4.8厘儲蓄年利率，包括首兩萬元存款享3厘額外儲蓄年利率，詳情見https://www.citibank.com.hk/chinese/personal-banking/citi-plus/，客戶更可透過Citi利息Booster完成日常任務，再賺1.8厘年利率。

而平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）推活期息6.88厘，新客首10萬元料賺息約1,130元。信銀國際最高活期息為4.38厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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