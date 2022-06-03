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俄烏與土耳其及聯合國商議 構農產品安全出口通道

環球社會熱點 17:19 2022/06/03

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受俄羅斯與烏克蘭戰爭影響，全球糧食陷入供應危機。土耳其媒體報稱，安卡拉政府與俄羅斯﹑烏克蘭及聯合國商議後，確立一條容許烏克蘭農產品經港口出口的安全通道。同時，烏土兩國亦有意建立框架，確保烏克蘭糧食安全運往全球市場。

【烏克蘭戰爭】普京願助解決全球糧食危機 「西方要解除制裁」 【下一頁】

土耳其國營阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）引述外交消息人士報道，經土耳其斡旋下，烏克蘭﹑俄羅斯及聯合國代表已一致同意建立路線圖，確保在國際機構保障下，維持「糧食通道」（grain corridor）運作正常。

據悉，四方代表將會在土耳其最大城市伊斯坦布爾會晤，商討如何經烏克蘭港口出口糧食。阿納多盧報稱，糧食出口中心將設置在伊斯坦布爾，由土耳其及聯合國合作處理，估計經安全通道出口至全球市場的糧食將達2,000萬噸。

德法領袖與普京通話談糧食問題 籲與澤連斯基對話 【下一頁】

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周三（1日）曾暗示，因俄烏戰爭引起的全球糧食危機有望減輕，但強調暫時未有即時解決辦法，坦言處理糧食危機需時。

俄烏戰爭開始後，莫斯科政府對烏克蘭黑海港口實施禁運，被指可能觸發全球糧食危機。由於烏克蘭為全球第5大小麥出口國，聯合國糧食計劃署署長署長比斯利（David Beasley）曾警告，烏克蘭港口停止出口糧食，全球數百萬人恐喪生。

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責任編輯：吳漢培

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