【烏克蘭戰爭】俄年底前將限惰性氣體出口 芯片供應料更緊張

俄羅斯為回應西方國家制裁，已從限制能源出口著手增加談判籌碼。俄羅斯貿易部宣布，將在年底前限制芯片製造重要原料之一的惰性氣體出口，外界憂慮或加劇芯片市場供應緊張的情況。

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俄羅斯貿易部周四（2日）宣布，將在2022年底前限制如氖氣（neon）等稀有惰性氣體出口。氖氣是芯片製造的關鍵成分，外界料俄羅斯決定或加劇全球芯片市場緊張情況。

俄羅斯貿易部副部長Vasily Shpak表示，行動將提供一個機會，重置現時已被打亂的供應鏈及建立全新供應鏈。他指當局將在未來增加惰性氣體產量，相信俄羅斯將會在市場中佔有一席之地。

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烏克蘭曾是全球最大惰性氣體出口國，但受俄烏戰爭影響，其位於南部城市敖德薩（Odessa）及馬里烏波爾（Mariupol）的工廠已停止生產，俄羅斯出口量則佔全球供應3成。

俄羅斯政府已在周一（5月30日）表示，當局過去主要向日本等國家出口惰性氣體，情況將會在12月31日前改變，屆時只向獲特別許可的國家出口。

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責任編輯：李俊儀