  • 30°C
香港時間 : 2022603日 (五) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【日圓定存】日圓定存息最高2.5厘 專家教最抵入貨位

16:54 2022/06/03

分享：

分享：

日本將於下周五開關，相信不少港人已兌換日圓，計劃到東京等地旅遊。

    點擊圖片放大
    +2

日本將於下周五（6月10日）放寬國際旅遊限制，相信不少哈日族的港人已心癢癢，計劃暑假到北海道等熱門勝地歇暑，但又擔心萬一回程不幸遇上熔斷機制，使費驟增。正當腦交戰之際，仍盤算玩轉東京及大阪的最佳時機，不妨先趁日圓跌至約20年低位，吼位兌換日圓。專家普遍認為，日圓跌至挨近130水平已值得收集，並開立日圓定期存款先賺息。

日本負利率多時，幸而有大小港銀在牌面上不惜蝕本搶存，包括大眾銀行、華僑永亨、花旗及發鈔行渣打香港 （02888） 等，皆有提供日圓定期存款，當中冠絕全城的高息王，是花旗1個月享2.5厘。

哈日派低撈日圓後，亦可在東灜網站網購掃貨，除笨有精。

花旗：突破129.5分段吸

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，日本的基本面、例如一系列的持續外貿赤字等，令日央行維持十分鴿派的立場，或將繼續利淡日圓，料3個月內報126，未來半年到1年為135，兩年的長期目標估計為122。

日圓後向繫於美息及美元。大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒認為，美國4月通脹按年增幅略為回落至8.3%，聯儲局主席鮑威爾早前亦暗示，不會考慮一次加息75基點。預期儲局於6月16日較大機會加息50基點，未來加息幅度要視乎通脹是否續回軟。美元近日由高位急回，若通脹短期內維持高企，儲局或須加快收緊貨幣力度，美滙指數年內或有機會再上試105。至於日圓，料今年底前的阻力位為4月初已見的121.7，支持位為5月初近131.4；若升穿5月18日的129.5，可分段吸納。

光大證券：年底目標價125

光大證券國際環球市場及外策略師黃俊能料，日圓下半年的高低位為123及133，年底目標價為125。畢竟聯儲局正開展加息周期，並預期將於6月及7月進取加息0.5厘。另一邊廂，日本央行仍維持寬鬆的貨幣政策，在孳息率曲控制操作下，日本10年期國債孳息率維持在接近零水平。美日兩國無論債息及利率差距均持續擴闊，當套息交易漸趨活躍，日圓面對的沽壓相信會較大，保持偏弱局面，短期或再下試130至133才尋底。

然而，黃俊能補充，風險因素亦主宰日圓走勢，俄烏緊張局勢正推升全球通脹，但經濟增長步伐因央行收水而減慢，增加滯脹風險。再者，芬蘭及瑞典宣布申請加入北約，憂慮將加劇地緣政治緊張，遂料全球風險事件正在醞釀，或將支持日圓中長期表現。對日圓有實質用途者，可考慮接近130水平開始分段吸納。

此外，東灜遊 （06882） 已率先公布，下周六（11日）開辦東京、立山黑部7天旅行團，二人成團、團費近2.9萬元，但暫料6月15日才會出發 。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】港元定存息最高5.8厘 半年結前各行加息搶存

【HSBC滙豐】滙豐加港元定存息　新資金敍造12個月定存　年利率升穿1厘

【澳元定存】澳元定存息最高11厘 花旗料澳央行下周加息0.25厘

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

花旗銀行 光大證券（06178） 目標價 外幣定期存款 定期存款 日圓

上一篇文章

【港元定存】7天港元定存速賺5500元利息 高息王5.8厘

下一篇文章

【ESG】5大熱賣ESG零售基金 4月吸金77億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款