【日圓定存】日圓定存息最高2.5厘 專家教最抵入貨位

▲ 日本將於下周五開關，相信不少港人已兌換日圓，計劃到東京等地旅遊。

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日本將於下周五（6月10日）放寬國際旅遊限制，相信不少哈日族的港人已心癢癢，計劃暑假到北海道等熱門勝地歇暑，但又擔心萬一回程不幸遇上熔斷機制，使費驟增。正當腦交戰之際，仍盤算玩轉東京及大阪的最佳時機，不妨先趁日圓跌至約20年低位，吼位兌換日圓。專家普遍認為，日圓跌至挨近130水平已值得收集，並開立日圓定期存款先賺息。

日本負利率多時，幸而有大小港銀在牌面上不惜蝕本搶存，包括大眾銀行、華僑永亨、花旗及發鈔行渣打香港 （02888） 等，皆有提供日圓定期存款，當中冠絕全城的高息王，是花旗1個月享2.5厘。

哈日派低撈日圓後，亦可在東灜網站網購掃貨，除笨有精。

花旗：突破129.5分段吸

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，日本的基本面、例如一系列的持續外貿赤字等，令日央行維持十分鴿派的立場，或將繼續利淡日圓，料3個月內報126，未來半年到1年為135，兩年的長期目標估計為122。

日圓後向繫於美息及美元。大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒認為，美國4月通脹按年增幅略為回落至8.3%，聯儲局主席鮑威爾早前亦暗示，不會考慮一次加息75基點。預期儲局於6月16日較大機會加息50基點，未來加息幅度要視乎通脹是否續回軟。美元近日由高位急回，若通脹短期內維持高企，儲局或須加快收緊貨幣力度，美滙指數年內或有機會再上試105。至於日圓，料今年底前的阻力位為4月初已見的121.7，支持位為5月初近131.4；若升穿5月18日的129.5，可分段吸納。

光大證券：年底目標價125

光大證券國際環球市場及外策略師黃俊能料，日圓下半年的高低位為123及133，年底目標價為125。畢竟聯儲局正開展加息周期，並預期將於6月及7月進取加息0.5厘。另一邊廂，日本央行仍維持寬鬆的貨幣政策，在孳息率曲控制操作下，日本10年期國債孳息率維持在接近零水平。美日兩國無論債息及利率差距均持續擴闊，當套息交易漸趨活躍，日圓面對的沽壓相信會較大，保持偏弱局面，短期或再下試130至133才尋底。

然而，黃俊能補充，風險因素亦主宰日圓走勢，俄烏緊張局勢正推升全球通脹，但經濟增長步伐因央行收水而減慢，增加滯脹風險。再者，芬蘭及瑞典宣布申請加入北約，憂慮將加劇地緣政治緊張，遂料全球風險事件正在醞釀，或將支持日圓中長期表現。對日圓有實質用途者，可考慮接近130水平開始分段吸納。

此外，東灜遊 （06882） 已率先公布，下周六（11日）開辦東京、立山黑部7天旅行團，二人成團、團費近2.9萬元，但暫料6月15日才會出發 。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源