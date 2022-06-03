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【薪酬調查】人工高福利好？調查：Meta、Google母企員工平均年薪逾230萬

科技 17:01 2022/06/03

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新冠疫情打擊全球經濟，惟各行業都面對人手不足的問題，不少企業選擇在疫下加薪。近日，有外媒就標普500公司年薪水平調查進行分析，發現Google母公司Alphabet，以及Facebook母公司Meta的年薪中位數均超過29萬美元（約230萬港元），成為眾多公司之冠。

【Meta】打電話更方便　Meta Messenger增設「通話」分頁

據外媒《華爾街日報》分析指，2021年Alphabet的薪酬中位數分別為295,884美元（約232萬港元），比2020年增長8%，成為453間受訪企業中，平均薪酬最高的公司。Meta則以292,785美元（約230萬港元）的薪酬中位數，排名第二。

華納兄弟探索　同業加薪幅度最高

與Alphabet及Meta同屬媒體及娛樂類別的華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery），雖然其薪酬中位數只有82,964美元（約65萬港元），但相比2020年，升幅高達24%，成為同業中最高，亦意味該企上年平均加薪幅度，也是同業中最高。

值得一提的是，剛在5月中宣布因用戶大量流失和營收放緩等因素而準備裁員的Netflix，其2021年薪酬中位數為201,743美元（約158萬港元）。雖然較2020年下跌8%，但仍是同行業眾多公司中，薪酬最高的20%。

另外，汽車零部件供應商Aptiv，以7,402美元（約5.8萬港元）的薪酬中位數，排行最尾；國際娛樂公司理想國演藝（Live Nation Entertainment）則以72%的跌幅，成為2021年減薪幅度最大的企業。

【職場招聘】數碼轉型刺激創科人才需求　數碼港初創去年創近1,800個職位

【在家工作】Elon Musk發出最後通牒　要求Tesla及SpaceX員工立即重返辦公室

責任編輯：殷凱怡

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