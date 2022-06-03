【ESG】5大熱賣ESG零售基金 4月吸金77億

▲ 晨星最新統計指，4月份5隻受捧ESG零售基金吸資逾77億元。

據晨星最新統計，4月份淨流入額最多的5隻零售ESG（環境、社會及管冶）基金，總共吸金逾9.9億美元（折合逾77億港元）。排榜首的是安聯全球永續發展-A配息類股基金，吸3.23億美元。第2大受捧基金是貝萊德全球基金-靈活綜合資產對冲類別，吸資2.72億元。緊接其後的熱賣產品是景順永續性環球量化C類基金，吸1.57億美元。

第4大逆市吸資的是施羅德環球基金系列-環球持續增長（美元類）基金，涉1.56億美元。另一晉級5甲榜的是貝萊德全球基金-永續能源基金，吸金近8,300萬美元。

此外，花旗看好新能源投資的潛力。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，雖然俄羅斯石油產量下跌，但環球經濟增長放緩正打擊石油需求，疊加美國及其他IEA成員國逐步釋放戰略儲備用油，將顯著緩解石油供應緊張。除非俄烏衝突全面升級，否則石油價格應在年底前走軟，布蘭特期油或低見78美元水平。

花旗：油價高企 利替代能源發展

不過，廖嘉豪指，現時油價保持在高位，變相支持替代能源的需求，凸顯替代能源的吸引力。而地緣政治的不確定性，導致傳統燃料供應緊張，價格急升，也令多國政府更重視能源對國家安全的影響，例如歐洲已宣布能源獨立為國防戰略目標。

廖嘉豪預計，更多新的授權和政府資金，將支持替代能源行業的投資和研發，加速新能源行業的發展。

整體ESG基金淨流入 按月飈6成

另一方面，4月份本港整體ESG基金淨流入額逾9.75億美元（或逾76億港元），較3月份按月驟增約3.67億美元（或29億港元），急升六成。晨星發言人回應本報查詢指，主因是環球市況經歷3月劇震後，4月起開始消化利淡消息，市場信心逐漸恢復，因而重新入市，尤其是追捧主打全球投資的大型綠色股票基金及潔淨能源等環保產品。

問及為何上述5隻淨流入額最多的ESG基金，吸資9.9億美元，較整體總額的9.75億元多，晨星發言人解釋，因4月份另有54隻ESG產品出現走資，合計錄得淨流出逾6.6億美元，大都是主攻亞洲市場，致令4月份全部逾百隻ESG基金，總計的淨吸資額僅得9.75億美元。

至於市場現有106隻ESG零售基金及5隻相關ETF，晨星補充，4月份的總資產值逾1,322億美元（或超逾1.03萬億港元），單月驟縮約101億美元（或790億港元），呈7%跌幅。晨星發言人剖析，4月份環球股債仍甚波動，拖累ESG基金總額縮水，相信主要受歐美股市下跌所影響。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源