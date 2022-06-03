【南韓開關】南韓6月8日起全面鬆綁 未接種疫苗旅客入境毋須隔離

世界各國開始續步放寬入境防疫限制，廣受香港人歡迎的旅遊地點南韓亦同樣鬆綁旅客入境防疫規定，下周三（8日）起即使未打新冠疫苗入境也無需隔離7日。

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南韓總理韓德洙今日（3日）宣布，考量境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，解除相關防疫措施，8日起全面解禁，未接種新冠疫苗者入境也無須隔離，僅須3天內做檢驗。

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

南韓同日解除仁川機場宵禁限制，南韓國土部現在決定取消夜航限制，讓機場恢復24小時營運。而由8日起，飛機起降班次亦會從從每小時20班調整為每小時40班。

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記者：鄭日棱