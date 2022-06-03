【虛擬銀行】天星銀行推中小企銀行服務一年後告暫緩　企業客戶7月4日或之前要提取結餘

虛擬銀行天星銀行向中小企客戶發電郵，通知他們指將由今年7月5日起，結束中小企於銀行開立的帳戶及停止提供中小企銀行產品及服務。天星銀行回覆本報查詢時指，該行已決定暫緩中小企銀行服務，相關業務的「沙盒」測試工作已完結。

據該行電郵指，該行經過商業策略考量，決定專注個人銀行服務，中小企客戶應在7月4日或之前經企業網上銀行服務提取所有其可用結餘，如於7月4日後仍有未提取的結餘，銀行將會發出以公司名稱抬頭的支票，到中小企客戶根據銀行紀錄所提供的郵寄地址作帳戶結算。

籲請客戶7月初前自行登入平台下載結單

電郵亦指，7月4日後，中小企客戶將不能登入該行企業網上銀行服務，籲請客戶在該天前登入企業網上銀行平台下載所有過往銀行結單以作客戶紀錄用途，而該行將會根據紀錄，另行寄出今年7月的月結單予中小企客戶。

天星銀行去年5月底宣布就合資格中小企全遙距開戶展開沙盒試驗，當時公開形式邀請100間中小企參與測試，其後該行的「中小企鬆一鬆貸款」亦進入沙盒測試。然而，該行日前據報因應天星基本中止中小企業務部相關發展，部門原有10名職員，包括部門主管在內的6人已被裁走，其餘4人則獲調職。

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