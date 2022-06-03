▲ 【美團3690】美團首季業績勝預期 投資界普遍看好美團執行力 一文看清券商最新看法

重磅藍籌科技股美團 （03690） 昨日公布首季業績，雖然首季始受疫情衝擊，但美團收入及經調整虧損收窄幅度均勝預期。綜合券商分析指，美團首季外賣餐飲及到店、酒店業務收入好過預期，而新業務虧損明顯收窄，雖然美團4、5月表現受到更嚴格的防疫措施衝擊，但管理層指引普遍優於市場預期。

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花旗：次季業務中斷等影響已反映到美團股價

花旗稱美團次季可能出現最壞情況和業務中斷影響已很大程度上已反映到股價，花旗上調美團22至24年總收入預期10.6%、9.6%及6.6%；維持買入，並將目標價由204元上調至222元。

富瑞：美團強大執行力可推動外賣業務復甦

富瑞料美團次季外賣訂單量及相關收入將優於此前預期，原因是美團更注重吸引用戶以及較低的補貼比率，料美團強大執行力可推動外賣業務的復甦，營業利潤率將按年提高，維持買入，並將目標價由321元上調至323元。

野村：外賣業務彈性令人驚訝

野村稱美團外賣業務的彈性令投資者感到驚訝，維持買入，並將目標價從200元上調至250元。

大和：到店及酒店業務疲軟 下調目標價至285元

大和則指美團外賣平均訂單價值增加，補貼減少，提高業務利潤率，但到店及酒店業務疲軟，將22至24年收入預期下調2%至5%；維持買入，將目標價由300元下調至285元。

高盛：美團風險與回報良好 外賣及本地服務持續領先

高盛指出，美團對其次季指引普遍好於該行預期，尤其是外賣餐飲的單位經濟，認為是得益於美團將戰略重點放在質量增長上，降低各業務的補貼水平，並提高營運效率規模。

高盛維持美團買入評級及252港元目標價，認為美團風險與回報良好，外賣及本地服務持續領先，以及通過跨城市層級的綜合業務模式（即美團優選、美團閃購及美團買菜）擴張雜貨市場，而主要潛在風險包括1）比預期更嚴重的競爭或影響增長或利潤周轉速度；2）勞動力成本膨脹；3）食品安全問題或更嚴格法規。

大摩：受惠嚴格成本紀律等 首季經調整虧損少預期

摩根士丹利指出美團自3月以來的 Omicron疫情阻礙美團業務表現，但管理層仍對長期前景充滿信心，受惠嚴格的成本紀律及提高經營效率，經調整虧損幅度少過預期。

大摩維持美團買贏大市評級及240元目標價。大摩提到，美團上行風險包括1）外賣市場份額呈上升趨勢，利潤率提高；2）進一步貨幣化刺激商家 ARPU；3）新業務投資取得成果。

下行風險包括1）疫情對整體復甦的影響；2）競爭激烈行業動態；3）正虧損及重資產的新業務可見度低；4）宏觀環境弱於預期；5）反壟斷監管。

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