【新冠疫苗】美擬6月底為5歲以下兒童打針 初步供應1000萬劑

各國為加強對兒童的保護，陸續開始為兒童接種新冠疫苗。美國政府近日表示，預料最快於本月底開始，為5歲或以下兒童接種新冠疫苗。美國官員指，初步計劃向各地接種中心提供1,000萬劑疫苗。美國官員透露，預料食品及藥物管理局（FDA）將在6月中審查數據。

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美國白宮抗疫協調官賈阿（Ashish Jha）周四（2日）表示，預料最快於6月21日開始，為5歲或以下兒童接種新冠疫苗。賈阿透露，政府初步計劃向各州、藥房及社區中心，提供1,000萬劑輝瑞或Moderna疫苗，並指各州可在當地時間周五（3日）起預訂。

賈阿表示，預料FDA獨立專家委員會將於6月15日審查數據，就為嬰幼童接種輝瑞或Moderna作出裁決。他指，美國疾控中心（CDC） 將在FDA決定後迅速公布建議。賈阿強調，當局將確保供應始終能滿足需求，每個家長都能在疫苗推出數周後預約。

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輝瑞公司表示，其針對6個月至4歲嬰幼童的疫苗在預防Omicron變種引發的疾病方面，有效率高達8成。建議每劑容量為3微克，是成人接種量的十分之一。而Moderna公司則指，其針對2歲以下嬰幼童的疫苗的預防Omicron感染有效率為51%，針對2至5歲則為37%，每劑容量為25微克，遠低於成人的100微克。

CDC數據顯示，雖然兒童感染新冠肺炎後嚴重性較成人低，但在Omicron變種導致確診激增期間，5歲以下嬰幼童住院率是Delta變種的5倍。截至周二（31日），美國平均每日有逾3,700名新冠患者入院。

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責任編輯：李俊儀