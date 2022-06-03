  • 30°C
香港時間 : 2022603日 (五) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】美擬6月底為5歲以下兒童打針 初步供應1000萬劑

環球社會熱點 17:21 2022/06/03

分享：

分享：

各國為加強對兒童的保護，陸續開始為兒童接種新冠疫苗。美國政府近日表示，預料最快於本月底開始，為5歲或以下兒童接種新冠疫苗。美國官員指，初步計劃向各地接種中心提供1,000萬劑疫苗。美國官員透露，預料食品及藥物管理局（FDA）將在6月中審查數據。

美國FDA批准 5至11歲打第3針新冠疫苗 【下一頁】

美國白宮抗疫協調官賈阿（Ashish Jha）周四（2日）表示，預料最快於6月21日開始，為5歲或以下兒童接種新冠疫苗。賈阿透露，政府初步計劃向各州、藥房及社區中心，提供1,000萬劑輝瑞或Moderna疫苗，並指各州可在當地時間周五（3日）起預訂。

賈阿表示，預料FDA獨立專家委員會將於6月15日審查數據，就為嬰幼童接種輝瑞或Moderna作出裁決。他指，美國疾控中心（CDC） 將在FDA決定後迅速公布建議。賈阿強調，當局將確保供應始終能滿足需求，每個家長都能在疫苗推出數周後預約。

英美研究指多國兒童患神秘肝炎 或關新冠病毒事 【下一頁】

輝瑞公司表示，其針對6個月至4歲嬰幼童的疫苗在預防Omicron變種引發的疾病方面，有效率高達8成。建議每劑容量為3微克，是成人接種量的十分之一。而Moderna公司則指，其針對2歲以下嬰幼童的疫苗的預防Omicron感染有效率為51%，針對2至5歲則為37%，每劑容量為25微克，遠低於成人的100微克。

CDC數據顯示，雖然兒童感染新冠肺炎後嚴重性較成人低，但在Omicron變種導致確診激增期間，5歲以下嬰幼童住院率是Delta變種的5倍。截至周二（31日），美國平均每日有逾3,700名新冠患者入院。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

南韓8日解除入境隔離要求 未打疫苗者受惠
今日
南韓8日解除入境隔離要求 未打疫苗者受惠
日本或7月升入境人數上限 增至單日3萬
2022/06/02
日本或7月升入境人數上限 增至單日3萬
【北韓疫情】發燒個案回落至9萬 但世衛料疫情惡化
2022/06/02
【北韓疫情】發燒個案回落至9萬 但世衛料疫情惡化
日本外務大臣確診 上周曾與拜登同場
2022/06/01
日本外務大臣確診 上周曾與拜登同場
美國欲重推交通工具口罩令 司法部稱未越權尋推翻裁決
2022/06/01
美國欲重推交通工具口罩令 司法部稱未越權尋推翻裁決

你可能感興趣

南韓8日解除入境隔離要求 未打疫苗者受惠
今日 14:05
南韓8日解除入境隔離要求 未打疫苗者受惠
日本或7月升入境人數上限 增至單日3萬
17:24 2022/06/02
日本或7月升入境人數上限 增至單日3萬
【北韓疫情】發燒個案回落至9萬 但世衛料疫情惡化
14:46 2022/06/02
【北韓疫情】發燒個案回落至9萬 但世衛料疫情惡化
兒童健康 傳染病 疫情 疫苗 美國 新冠肺炎疫情 輝瑞 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎 Moderna（美：MRNA）

下一篇文章

俄烏與土耳其及聯合國商議 構農產品安全出口通道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間17:00）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指俄佔地2成國土 歐盟終通過禁運俄油制裁（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指俄佔地2成國土 歐盟終通過禁運俄油制裁（不斷更新）
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款