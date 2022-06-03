【手機技術】手機拍攝畫質超越單反相機　SONY稱2024年可以做到

▲ SONY Semiconductor Solutions的執行長清水照士（Terushi Shimizu）直言，到2024年智能手機攝影的畫質將超越單反相機。

智能手機普及，拍照更方便。但不少人認為單反相機才是王道，從未想像過手機的拍攝畫質會超越單反相機。但SONY Semiconductor Solutions的執行長清水照士（Terushi Shimizu）直言，到2024年智能手機攝影的畫質將超越單反相機。

【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？ 第一季由三星奪冠



據《日經新聞》報道，清水照士在業務簡報會中指出，到了2024年，智能手機的拍攝畫質將超越單反相機。他認為，隨著更大尺寸感測器、更大光圈及計算攝影技術（Computational Photography Technology）的結合，屆時手機將能隨時隨地拍出超高畫質的照片。

【Google Meet】Google優化用戶視像通話體驗 合併Duo及Meet成單一平台



2大技術增手機拍攝畫質



據悉，該公司正開發更高性能的攝影機系統，感測器的尺寸更大，並在高階智能手機機型中加入性能更佳的影像訊號處理器（Image Signal Processor）。SONY預計，2024年高階感測器的平均尺寸將倍增，配合其高性能攝影機系統，再加上其「量子飽和」（Quantum Saturation）及AI人工智能處理技術（其可用作計算攝影技術），能讓智能手機的畫質超越可換鏡頭的單反相機。

【Google手機】Pixel 7 Pro提早流出？ 外媒稱有網民從網上成功購買新手機

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：