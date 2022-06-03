▲ 【電動車電池】日本松下正敲定美國新電池廠選址 日後將供貨予Tesla德洲工廠

Tesla（美：TSLA）電動車電池供應商日本松下（Panasonic）周五（3日）表示正敲定美國新電池廠選址，有消息人士指，日本松下計劃在美國堪薩斯洲及俄克拉荷馬洲尋找潛在工廠選址，以供貨予Tesla 旗下德州電動車廠。

松下能源業務首席執行官和夫忠信周五接受訪問時表示，一直在考慮各種因素，但公司正在開始敲定選址，但補充，公司尚未作出最終決定。

和夫忠信早在周三（1日）表示，松下已將「4680」新電池樣品送往Tesla，新電池預計於2024年3月在和歌山生產，據悉「4680」新電池體積較松下現供應電池大五倍，料可降低生產成本和提高電動車續航力。

松下自Tesla第一批電動車起，一直供應電池給特拉斯，雙方合作十多年，而Tesla近年已實現供應鏈多元化，並引進其他電池供貨商包括寧德時代和LG Energy Solution。

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