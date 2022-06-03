【網絡安全】富士康遭LockBit 2.0勒索軟件攻擊　墨西哥工廠暫停運作

▲ Lockbit勒索軟件組織早前透過暗網宣稱，已加密富士康位於美墨邊境墨西哥提華納（Tijuana）市的工廠，並表示若未能在當地時間6月11日（下周六）晚上6時前取得贖款，將公開所有取得的資料。

黑客發動勒索軟件攻擊愈趨猖狂。近日外媒報道指，位於美國及墨西哥邊境的富士康工廠近日遭LockBit 2.0勒索軟件攻擊，工廠的營運也必須緊急中斷。富士康發言人其後發表聲明，證實是次入侵事件，並稱受攻擊的廠區目前正逐漸恢復正常中。

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據TechCrunch報道指，Lockbit勒索軟件組織早前透過暗網宣稱，已加密富士康位於美墨邊境墨西哥提華納（Tijuana）市的工廠，並表示若未能在當地時間6月11日（下周六）晚上6時前取得贖款，將公開所有取得的資料。惟Lockbit並未公布富士康需付的贖款金額。

據悉，是次受影響的工廠主要是用作物料集散及美墨兩國的貿易中心，同時也是收購自Sony作為生產液晶電視的工廠。

在事件曝光後，富士康發言人Jimmy Huang隨即發表聲明，證實該企在墨西哥一個廠區於五月底遭受網絡勒索病毒攻擊，資訊安全團隊已陸續為軟件進行更新，而受影響的廠區也正逐漸恢復正常運作，強調對集團整體營運影響不大。

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責任編輯：曾曉汶

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