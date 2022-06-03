【巨災債券】鼎睿再保險發行1.5億美元144A巨災債券　為本港第二度發行保險相連證券

▲ 鼎睿再保險發行1.5億美元144A巨災債券，為本港第二度發行保險相連證券。

鼎睿再保險宣布，透過新成立特定目的保險公司Black Kite Re Limited，成功完成保薦及發行總值1.5億美元的144A巨災債券，是目前香港發行規模最大、首次發行的144A巨災債券。作爲發行的一部份，鼎睿與Black Kite Re簽訂轉分保協議，Black Kite Re將向鼎睿提供多年針對日本颱風所造成的風險保障。

保監局歡迎香港第二度發行保險相連證券，保監局行政總監張雲正表示，全球受到氣候變化影響明顯，保險相連證券作為有效的風險轉移工具及另類投資，正受到重點關注。隨著去年10月內地再保險公司率先發行保險相連證券，保監局發現不同背景的潛在發行人對此均有著濃厚興趣。

他續指，為實現香港成為環球風險管理中心的理想，保監局將繼續致力建立一個蓬勃的保險相連證券生態圈，從而提升承保能力、加強金融韌性和收窄保障缺口。

今次發行可受惠於政府在去年5月推出的「保險相連證券資助先導計劃」，計劃會為每宗合資格申請提供最多達1,200萬港元的資助。

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