  • 30°C
香港時間 : 2022603日 (五) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巨災債券】鼎睿再保險發行1.5億美元144A巨災債券　為本港第二度發行保險相連證券

Hot Talk 16:02 2022/06/03

分享：

分享：

鼎睿再保險發行1.5億美元144A巨災債券，為本港第二度發行保險相連證券。

鼎睿再保險宣布，透過新成立特定目的保險公司Black Kite Re Limited，成功完成保薦及發行總值1.5億美元的144A巨災債券，是目前香港發行規模最大、首次發行的144A巨災債券。作爲發行的一部份，鼎睿與Black Kite Re簽訂轉分保協議，Black Kite Re將向鼎睿提供多年針對日本颱風所造成的風險保障。

保監局歡迎香港第二度發行保險相連證券，保監局行政總監張雲正表示，全球受到氣候變化影響明顯，保險相連證券作為有效的風險轉移工具及另類投資，正受到重點關注。隨著去年10月內地再保險公司率先發行保險相連證券，保監局發現不同背景的潛在發行人對此均有著濃厚興趣。

他續指，為實現香港成為環球風險管理中心的理想，保監局將繼續致力建立一個蓬勃的保險相連證券生態圈，從而提升承保能力、加強金融韌性和收窄保障缺口。

今次發行可受惠於政府在去年5月推出的「保險相連證券資助先導計劃」，計劃會為每宗合資格申請提供最多達1,200萬港元的資助。 

相關文章：

【巨災債券】金管證監發通涵　提醒保險相連證券銷售應以機構投資者為主

【巨災債券】中銀保監鼓勵內險企業赴香港發行「巨災債券」

開啟hket App，閱讀全文
債券 香港 再保險

上一篇文章

【美團3690】美團首季業績勝預期　投資界普遍看好美團執行力　一文看清券商最新看法

下一篇文章

【人民幣滙價】離岸價靠近6.6見1個月最強　分析不排除中央默許人民幣更大波幅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【MPF】保險代理偽冒強積金計劃成員簽名　遭保監局禁重投業界至2024年7月
【MPF】保險代理偽冒強積金計劃成員簽名　遭保監局禁重投業界至2024年7月
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【新股IPO】威高血液淨化子公司傳最快本月申請上市　華興、華泰及花旗任顧問
【新股IPO】威高血液淨化子公司傳最快本月申請上市　華興、華泰及花旗任顧問
【美國經濟數據】美國小非農5月ADP就業人數增12.8萬　未及預期一半
【美國經濟數據】美國小非農5月ADP就業人數增12.8萬　未及預期一半
【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟金人數降至20萬　低於預期
【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟金人數降至20萬　低於預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款