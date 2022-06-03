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【沙頭角碼頭】​沙頭角碼頭今日起開放予本地旅行團 旅發局：相信有助帶動生態旅遊

理財智慧 17:45 2022/06/03

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屬邊界禁區的沙頭角碼頭今日（六月三日）起開放予旅行團進入，以配合《北部都會區發展策略》方向，推動沙頭角及新界東北旅遊發展並推廣當區地道文化。行政長官林鄭月娥今日上午主持沙頭角碼頭開放儀式，在儀式上致辭時表示，她期望這項計劃可以創造多贏局面，一方面逐步打通以沙頭角為重點的旅遊發展，以文化傳承和自然保育為核心，為沙頭角社區注入新動力。

【本地地產股】 恒隆、恒地及新世界 同被剔出富時羅素旗下指數 3股齊急跌【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

保安局會於半年內試行容許已申請禁區證的旅行團，經碼頭前往外島。局方每天會提供2個時段予旅行社申請，每個時段容許3個旅行團使用碼頭，每團最多有28名旅客。參加本地游的團友須事先申請專門為遊客而設、印有「T」字的「禁區紙」，但只可以在沙頭角碼頭和停車場附近的「指定範圍」逗留和拍照留念，不可以走進其他禁區範圍，包括港深兩地接壤的中英街。

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

沙頭角碼頭全長達280米，是本港最長的同類型碼頭。碼頭的停車場在假日亦會設置16個攤檔，售賣紀念品和特色食品。由沙頭角坐船到荔枝窩，只需30分鐘，就可以參觀到有三四百年歷史的荔枝窩村。相對從馬料水乘船到荔枝窩要1個半小時，時間大大縮短。旅發局相信有助帶動附近的生態旅遊。

【消費情報】附實景打卡圖！YOHO MALL「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」 4米高長頸鹿 x 4.2米巨型午睡熊坐陣【下一頁

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記者：鄭日棱

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新界 沙頭角 旅行團

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