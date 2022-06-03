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【蘋果動向】WWDC舉行在即　彭博社爆料iPad將更接近手提電腦

科技 16:04 2022/06/03

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《彭博社》指出，蘋果全新iPadOS 16會擴大「分割顯示」的應用方式，讓用戶有更自由的多工操作，像Mac般可以自由調整視窗大小及形狀。

蘋果（Apple）將於下周二（7日）凌晨舉行WWDC開發者大會，公開各產品系統的最新版本，其中iPadOS或會改版，讓iPad在規格及操作上更接近手提電腦，而《彭博社》就披露了最新改版內容。

【蘋果動向】未來或有新功能？ 外媒爆蘋果新專利為Apple Watch安裝「錶冠鏡頭」
 
《彭博社》指出，蘋果全新iPadOS 16會擴大「分割顯示」的應用方式，讓用戶有更自由的多工操作，像Mac般可以自由調整視窗大小及形狀。報道又指，新系統會為用戶提供一次操作多款App的新方法，但有關細節目前仍未公布。然而，日前已經有開發者在蘋果的WebKit程式碼中，發現相關改動。

【瀏覽器之爭】Safari全球用戶突破10億 調查：仍落後Google Chrome
 
軟硬件開發朝手提電腦進發

至於另一外媒《The Verge》則認為，短時間內iPad並不會直接效仿macOS系統。以往iPad都被視為放大版的iPhone系統，但蘋果在軟硬件開發方向，似乎打算讓iPad將更接近手提電腦。
 
近年iPad在硬件方面有M1芯片的效能加持，配搭鍵盤、支援觸控板，就像一部輕便版的Mac手提電腦；在軟件方面也逐漸強化iPadOS的檔案管理，可以同時開啟最多3款 App。

【蘋果動向】傳iOS16將增AOD功能  iPhone 14 Pro系列獨有

責任編輯：廖淑瑩

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