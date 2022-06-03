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男裝業務呈兩位數增長 Lululemon業績超預期兼上調指引

環球政經 18:11 2022/06/03

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運動服品牌Lululemon公佈首季業績，數據顯示，Q1營收爲16.13億美元，同比增長32%，比市場預期超過6000萬美元。淨利潤爲1.9億美元，同比增長31%。基本和攤薄後每股收益爲1.48美元，上年同期爲1.11美元，比市場預期超過0.05美元。

同店銷售額較上年增長28%。該公司表示，與2019年的水平相比，女性業務銷售額在年內增長了24%，男性業務銷售額增長了30%。該公司還上調了2022財年的財務預期，預計第二季度營收將在17.5億至17.8億美元之間，指盡管存在通脹熾熱和供應鏈混亂，其業務的增長勢頭仍將繼續。

Lululemon CEO Calvin McDonald周四稱，到目前爲止，公司的顧客並沒有因爲其打底褲和運動胸罩的價格上漲而退縮。Lululemon最近還擴大了産品種類，包括鞋類和護膚品。「我們的産品渠道仍然非常強大，這是我們業務的基石。」

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

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責任編輯：黃銳

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