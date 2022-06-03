【蘋果公司】全球遊戲收入排行榜出爐 蘋果超越微軟、任天堂，排第三名

全球遊戲收入排行榜出爐，蘋果（Apple）在 2021 年上市公司遊戲營收榜排第三。繼 2019年後，再次超越任天堂、微軟（Microsoft）等遊戲大廠。

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榜首方面則由擁有《英雄聯盟》的騰訊以322億美元收益奪得，SONY則有182億美元遊戲收益居第二，較前一年下降 2.3%。報告指出，由於供應鏈受壓，讓微軟、任天堂及SONY營收增長均未符合預期。

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蘋果公司於2021年遊戲業務的總收入為153億美元，年均增長約17.7%。蘋果遊戲收入大部分來自App Store的第三方遊戲。而同樣透過抽成第三方遊戲的Google只增長則只有110億美元。

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記者：鄭日棱