Amber Heard被爆窮到燶 代表律師道出上訴理由

美國影星尊尼狄普（Johnny Depp）與前妻安柏赫特（Amber Heard）的家暴誹謗案終有裁決，尊尼狄普獲判勝訴。安柏赫特的代表律師表明會尋求上訴，並指尊尼狄普在審訊中取得優勢。但安柏赫特被爆分無分文，或難以負擔上訴費用。

【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard敗訴 需賠近1.2億 【下一頁】

安柏赫特代表律師布雷德克夫特（Elaine Bredehoft）周四（2日）受訪時表示，大量對安柏赫特有利的證據不獲受理，指裁決反映安柏赫特被妖魔化，容易使陪審團感到困惑。

布雷德克夫特更聲稱，各項裁決有利於尊尼狄普，因為對方擁有「財富﹑權力及名氣」（wealth, power and fame）優勢。布雷德克夫特指出，除非真有影片證據證實尊尼狄普家暴，否則不會有人相信安柏赫特。

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英粉絲「野生捕獲」尊尼狄普 合照握手賀勝訴（有片） 【下一頁】

關於安柏赫特計劃上訴，布雷德克夫特認為部分重點將聚焦在不獲呈堂而對安柏赫特有利的證據。但布雷德克夫特亦認為，安柏赫特不可能支付今次裁決要求的1035萬美元（約8,119萬港元）賠償。

紐約郵報引述消息人士報稱，安柏赫特因為奢華的生活及高昂的法律費用，使她基本上身無分文，現時只能依賴保險支付今次的法律費用。如果安柏赫特希望上訴先需繳付高額保證金，但以坊間估計其身家，預料她亦難以負擔，同時要更換律師團隊。

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責任編輯：吳漢培