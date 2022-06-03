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【英國王室】各國領袖恭賀英女王迎白金禧 連佢都有致函

環球社會熱點 15:54 2022/06/03

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慶祝英女王登基70周年的活動周四（2日）正式開展，美國等多國領袖都有祝賀。雖然英國和北韓建交後關係一般，但北韓領袖金正恩亦有致函祝賀英女王。教宗方濟各亦向英女王致以問候，美國前總統奧巴馬亦在英媒播出節目中致敬。

路易小王子勁搶鏡 掩耳崩潰引笑英女王 【下一頁】

北韓和英國於2000年建交，雙方有在對方國內設立大使館，但雙邊關係一直未見明顯好轉。但北韓外交部在其網站上證實，金正恩周四致函恭賀英女王和英國民眾。

英女王在位70年間曾接見多國領袖，在各地亦備受尊重。美國總統拜登（Joe Biden）表示，英女王在70年來無私奉獻英國及英聯邦民眾，讚揚在英女王統治期間，英美關係較以往任何時候更牢固及緊密。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則形容，英女王是連接英法兩國的金線。

英女王缺席周五禮拜儀式 感到不適 【下一頁】

向英女王發表祝賀的還有方濟各（Pope Francis），他向英女王致以親切的問候，並祝願王室及英國民眾團結、繁榮及和平。奧巴馬則在英國廣播公司（BBC）播出慶祝節目中向英女王致敬，他提及和太太2009年時和英女王首次見面經歷，指英女王的優雅及慷慨令他們感到放鬆，並從英女王身上得益良多。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）則在社交平台Twitter上發表祝賀帖文，指英國、英聯邦及全世界都需感謝英女王堅定不移的奉獻，願上帝保佑女王。而剛剛成為北愛爾蘭議會最大黨的新芬黨（Sinn Fein）副主席Michelle O’Neill周四致函表示，英女王的白金禧年是一個歷史性時刻，當地民眾亦感到十分自豪。

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責任編輯：李俊儀

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