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【TSLA】馬斯克：Tesla AI 日延期至9月底　人形機器人Optimus原型機屆時或就緒

股市 13:43 2022/06/03

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【TSLA】馬斯克：Tesla AI 日延期至9月底　人形機器人Optimus原型機屆時或就緒

去年電動車巨企Tesla（美：TSLA）初次展示其人形機器人Tesla Bot計劃，並命名人形機器人為「Optimus」，Tesla 首席執行官馬斯克（Elon Musk）周五（3日）宣布，第二屆AI日將延期至9月底舉行，並透露人形機器人Optimus原型機或會在期間就緒。

Tesla原訂在8月19日舉行，馬斯克最新在Twitter發文指，今年AI日將延後至9月30日舉行，馬斯克解釋，屆時可能會有一個可運行的Optimus原型機。

去年馬斯克曾介紹「Optimus」機器人將採用與Tesla電動車自動駕駛系統的同款晶片和傳感器，預計身高為5呎8吋，重量約125 磅，可承載 45 磅及舉起150磅，機械人每小時可以跑 5 英里。

馬斯克表示，機器人最終目的是為人類導航、消除危險、或進行重複和無聊的任務，最終或可以降低勞動力成本，改變世界經濟。

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