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【職場招聘】數碼轉型刺激創科人才需求　數碼港初創去年創近1,800個職位

科技 14:36 2022/06/03

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據數碼港截止2022年3 月底數據，數碼港培育計劃下的初創公司，於過去一年創造近1,800個職位，當中涉及約250間初創公司。

疫情促使各行各業進行數碼轉型，刺激市場對創科人才的需求。據數碼港的最新數據顯示，在數碼港培育計劃下的初創公司，於過去一年創造近1,800個職位，其中一個行業更創造超過20%職位。數碼港同時因應創科人才需求增加，於明（6月4日）至6日，舉辦線上互動招聘博覽。
 
數碼港首席公眾使命官陳思源表示，即使疫情對各行各業都有影響，但同時推動社會數碼轉型，在新常態下刺激創科業界對人才需求持續殷切。根據數碼港截止2022年3 月底數據，數碼港培育計劃下的初創公司，於過去一年創造近1,800個職位，當中涉及約250間初創公司。

【新奇職業】日企招募「人肉移動廣告專員」 背iPad漫遊澀谷邊賺錢
 
金融科技創造最多職位
 
在過去一年創造職位當中，金融科技類別所創造的職位數目佔比最多，達25%，涉及約400個職位。這主要受惠於後疫情時代，許多金融服務轉移至網上，加上合規科技（RegTech）、綠色金融等概念興起，令金融科技持續蓬勃發展；其次為智慧生活範疇，當中零售科技／電子商務以及教育科技，分別佔整體約14%及接近10%，合共創造約400個職位。疫情迫使零售業及教育機構積極尋求數碼轉型，以滿足遙距銷售及遙距教學需要，令有關行業人才需求因而增加。

【疫市筍工】英國小島聘請小學校長 年薪61萬教4個學生
 
為提供就業平台予有志投身創科的求職者，「數碼港互動招聘博覽2022」將於6月4日至6月6日於線上舉行，逾150間公司參與，合共提供超過1,500個職位空缺，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能等。

【耀才疫市招聘】耀才證券6月8至9日舉辦招聘日 涉行政、IT、客服等部門

責任編輯：廖淑瑩

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