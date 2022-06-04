【職場招聘】數碼轉型刺激創科人才需求　「數碼港互動招聘博覽2022」今揭幕

▲ 據數碼港截止2022年3 月底數據，數碼港培育計劃下的初創公司，於過去一年創造近1,800個職位，當中涉及約250間初創公司。

疫情促使各行各業進行數碼轉型，刺激市場對創科人才的需求。據數碼港的最新數據顯示，在數碼港培育計劃下的初創公司，於過去一年創造近1,800個職位，其中一個行業更創造超過20%職位。數碼港同時因應創科人才需求增加，於今（6月4日）至6日，舉辦線上互動招聘博覽。



數碼港首席公眾使命官陳思源表示，即使疫情對各行各業都有影響，但同時推動社會數碼轉型，在新常態下刺激創科業界對人才需求持續殷切。根據數碼港截止2022年3月底數據，數碼港培育計劃下的初創公司，於過去一年創造近1,800個職位，當中涉及約250間初創公司。

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金融科技創造最多職位



在過去一年創造職位當中，金融科技類別所創造的職位數目佔比最多，達25%，涉及約400個職位。這主要受惠於後疫情時代，許多金融服務轉移至網上，加上合規科技（RegTech）、綠色金融等概念興起，令金融科技持續蓬勃發展；其次為智慧生活範疇，當中零售科技／電子商務以及教育科技，分別佔整體約14%及接近10%，合共創造約400個職位。疫情迫使零售業及教育機構積極尋求數碼轉型，以滿足遙距銷售及遙距教學需要，令有關行業人才需求因而增加。

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為提供就業平台予有志投身創科的求職者，「數碼港互動招聘博覽2022」將於6月4日至6月6日於線上舉行，逾150間公司參與，合共提供超過1,500個職位空缺，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能等。

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責任編輯：廖淑瑩

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