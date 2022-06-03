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【內銀股】銀保監要求內銀提高住宿、餐飲、零售等行業不良貸款容忍度　不超過3個百分點

宏觀解讀 13:32 2022/06/03

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中銀保監會周四發布通知，鼓勵內地銀行在受疫情影響的特定時間內，適當提高住宿、餐飲、零售、文化、旅遊、交通運輸等行業的不良貸款容忍度，幅度不超過3個百分點。

通知提到，內地銀行保險機構要聚焦因疫情暫時遇困行業企業，採取針對性有效紓困措施，支持暫時遇困行業企業渡過難關、恢復發展。通知又要求，推動信貸餘額穩步增長。銀行機構要及時滿足因疫情暫時遇困行業企業的合理、有效信貸需求，努力實現住宿、餐飲、零售、文化、旅遊、交通運輸等受疫情影響嚴重行業信貸餘額持續穩步增長。

中銀保監要求銀行機構要充分評估疫情影響，通過安排專項信貸額度、調整績效考核、合理下放審批權限、實施優惠內部資金轉移定價等方式，加大對受疫情影響嚴重地區、行業的信貸資源傾斜和保障。

籲對企業給予續貸支持並放寬延期還款期限

另外，銀行機構要積極幫扶前期信用記錄良好、因疫情暫時遇困行業企業，能幫盡幫，避免出現行業性限貸、抽貸、斷貸；銀行機構要加強因疫情暫時遇困行業企業融資需求的跟蹤分析，主動提前開展接續融資信貸評審，按照市場化原則，對符合條件的積極給予續貸支持。

對於受疫情影響嚴重的餐飲、零售、文化、旅遊、交通運輸等困難行業2022年底前到期的普惠型小微企業貸款，應根據實際情況給予傾斜，並適當放寬延期期限。

通知並鼓勵保險機構針對因疫情暫時遇困行業企業特點，積極發展保險產品，豐富企業風險分散渠道；保險機構要進一步提高營業中斷險、財產損失險、雇主責任險、貨物運輸險等業務覆蓋面，為企業因疫情停工停產期間的財產損失及營業中斷利潤損失等提供保險保障。

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