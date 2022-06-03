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【英國王室】路易小王子勁搶鏡 掩耳崩潰引笑英女王

環球社會熱點 14:01 2022/06/03

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慶祝英女王登基70周年活動已正式展開，周四（2日）一眾英國王室成員出席閱兵儀式。 路易小王子亦有亮相，而他在閱兵儀式上的奇怪表情更是成為全場焦點。路易站在英女王身邊觀看，但飛機飛過時卻做出掩耳尖叫等表情。有網民更捕捉到英女王隨後和路易交談情景，英女王一臉微笑。

路易堅持揮手

英女王和路易交流影片

現年4歲的路易（Prince Louis）周四在 白金漢宮（Buckingham Palace）露台上觀看閱兵儀式，更站在英女王身邊。當英國皇家空軍飛機駛過上空時，路易卻掩耳並作出尖叫的表情。期間他更在露台上雙手托腮及掩面，表情看似十分崩潰。英女王在露台上曾和路易短暫交流，全程面帶笑容，更一度彎腰。

    點擊圖片放大
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路易趣怪表情亦在進場時出現，他和姐姐夏洛特小公主（Princess Charlotte） 及哥哥喬治小王子（Prince George）並排坐在馬車上巡遊，惟路易似乎格外興奮。3人都有向人群揮手致意，但當喬治和夏洛特停下後，路易卻繼續揮手。夏洛特曾輕按路易阻止，但路易仍堅持繼續揮手。

英女王缺席周五禮拜儀式 感到不適 【下一頁】

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相關影片及相片在網絡上迅速引來極大關注，許多網民大讚路易可愛。更有網民稱經過周四活動後，路易已成他們最喜愛的王室成員。亦有網民指，夏洛特和路易的互動是典型的姐弟交流模式，十分可愛。

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責任編輯：李俊儀

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