【疫市奇葩】耀才團隊疫下緊守崗位　許繹彬：盼做貼地CEO

▲ 耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬（右）表示，全靠團隊緊守崗位，維持營運分行，迎戰市場疫風。左起：總行期貨部經理葉嘉輝、總行China Team主任楊善、總行見習主任林佳欣、總行高級主任黃嘉軒。（曾耀輝攝）

新冠疫情波譎雲詭，影響多個行業運作及生意，本地證券行更出現結業潮，一眾證券行該如何迎戰逆市？在行內打滾超過27年的耀才證券（01428）執行董事兼行政總裁許繹彬（Edmond）認為，當中的危機管理除了要顧及集團利益，還要確保客戶產資、交易如常進行，及時回應客戶需求，提升軟件系統功能，提供更多元化的投資服務。

有「疫市好老闆」之稱的耀才證券在疫市繼續錄得不錯業績，第五波疫情來襲，仍然保持發放每月及年終花紅。本地證券商耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬（Edmond）坦言，全靠團隊緊守崗位共度時艱，同時部署新技術，才可繼續大派高達37個月花紅。

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本港早前第5波疫情影響多個行業的運作，Edmond表示，當時在對內方面，要做好人手調配，投入約6位數字資金，購入抗疫物資予約200名員工，以便對外的14個「金魚缸」（分行）仍有足夠員工在場回應客戶需求，包括提存資產、買賣服務等。

當然管理層也要與員工並肩作戰，積極投入工作，讓團隊同事了解彼此「一條心」。

保留傳統「金魚缸」凝聚客戶

有言證券業受科技浪潮衝擊，正經歷新舊業態轉換的關鍵期，不少人曾問道：

耀才早已部署電腦系統處理交易，為何還要『金魚缸』這個（上世紀）八、九十年代的做法？

Edmond直言，傳統文化不能推翻，不希望應用科技後，人與人之間變得愈來愈疏離。

集團仍需要這些規模相當於中小型銀行的「金魚缸」來凝聚客戶，並設立於港鐵沿綫，方便客人遇到困難或疑問時，獲真人解答及教學。

尤其是愈來愈多網上交易平台加入競爭的情況下，他更希望可以提供更完善的客服方案，讓客戶對平台建立信心，保持競爭優勢。過去十多年來，分行即使在周六、日也會如常運作，幫助用戶開戶，以及教育不同年齡層用戶，使用其應用程式等。

他又透露，在2019年正式推出自家應用程式後，遇上「宅在家中開戶」的趨勢，帶動2020年4至9月的開戶數目，按年攀升接近5倍，至2021/22年度的客戶戶口總數已超過52萬個。

有見及此，該該集團更計劃大肆擴軍，於6月8至9日在耀才香港總辦事處舉行大型招聘日，為「疫後重建」工作準備。許繹彬表示，目前如果應徵者符合該職位，甚至可增聘約100位前綫同事：

【耀才疫市招聘】耀才證券6月8至9日舉辦招聘日 涉行政、IT、客服等部門

前綫入職1.6萬至1.7萬元 不介意「白紙」

要吸納人才，薪酬待遇是其中一個重要因素。他指，集團目前的前綫員工入職基本薪酬約1.6萬至1.7萬元，前綫員工晉升至管理級別的薪金加幅介乎12至20%。晉升時間則視乎工作表現，他透露，曾有員工在入職約半年後，已晉升至AM（Assistant Manager）。

許繹彬又提到，並不介意「白紙」，反而重視應徵者是否「肯學肯做」，該集團亦會安排經驗豐富的導師，為新聘員工提供客戶服務相關在職培訓課程，助適應新環境。

培育新世代要「貼地」 主動關心＋提出具體建議

愈來愈多新世代踏入職場，許繹彬表示，現時培育新一代的心態，絕對不能以高高在上的方式。他坦言：

有許多工作情況，我在年輕時也經歷過。

作為領導層不能以命令方式溝通，而是要分享經驗，提出具體建議及指引，教育新一代。除了在溝通方式上貫徹「貼地」作風，他還特意將行政總裁房間設立於前綫銷售團隊的辦公樓層，「期望讓團隊看到CEO正用心盡力，同樣有拼勁」；並主動關心及聆聽前綫員工，舉辦員工活動以加強團隊之間的凝聚力，發展亦師亦友的關係。

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每年投入逾千萬IT資金 改善技術

港股交投縮減，本地證券行生意難做，截至上月底，港交所自今年以來，已先後收到至少16間證券行在交易所停止營業的通知，而2021年全年有17間證券行申請停止營業，反映結業潮情況加劇。

不少已結業或瀕臨結業的本地證券行，倚賴單一股票經紀業務，以佣金收入來繼續營運。他認為，股市交易淡靜，證券行更應該在這時期未雨綢繆，及時回應客戶需求，提供更多元化的投資服務。目前該IT團隊拓展至接近30人，並且每年投入逾1,000萬元資訊科技（IT）資金，持續改善技術及研發新系統功能。

4款交易平台 防斷互補有保障

舉例指，在第5波爆發前，其IT團隊已花逾半年研發緊急防斷系統，特設4款交易平台，包括耀才證券（寶寶）App、耀才證券（MH）App、電腦（網頁版）及電腦（專業版），以便用戶買賣全球股票。4大平台既可互相支援，亦能防斷互補，為客戶提供保障。

記者：張寶燕

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