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LBJ身家破10億美元 NBA史上現役首人

環球社會熱點 12:56 2022/06/03

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美國籃球明星勒邦占士多年職業生涯成就輝煌，身家亦同樣冠絕同行。財經雜誌《福布斯》最新統計指出，勒邦占士身家已超過10億美元，成為美國國家籃球協會（NBA）史上首名現役球員達此成就。

【新冠肺炎】LeBron James確診 專機送返洛杉磯隔離 【下一頁】

《福布斯》（Forbes）指勒邦占士（LeBron James，簡稱LBJ）的商業價值最大化，其個人資產已超過12億美元（約94.14億港元）。福布斯指LBJ的19年職業生涯中共獲得3.83億美元（約30億港元）薪資，商業收入亦有9億美元（約70.61億港元）。

    點擊圖片放大
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LBJ不止獲得NIKE及美國最大電訊商AT&T等多家大公司贊助，更獲得有關公司的股份作回報。同時LBJ亦有多項商業投資，如健康初創公司Tonal﹑網約車平台Lyft及食品初創公司Blaze Pizza。

另外，LBJ亦有投資電視及電影公司SpringHill Entertainment，福布斯估計公司市值達3億美元（約23.53億港元）。LBJ主演的《Space Jam: A New Legacy》便由SpringHill Entertainment製作，全球票房收益達1.63億美元（約12.79億港元）。

米高佐敦NBA選秀季戰靴 成交價貴過曼哈頓樓價 【下一頁】

2014年接受美國雜誌《GQ》訪問時，LBJ便透露成為10億美元富豪是他多年以來的夢想之一。如今LBJ不旦夢想成真，更是NBA史上首位現役10億美元身家的球員。

此前，只有被譽為「籃球之神」的米高佐敦（Michael Jordan）能以職業籃球員身分，登上福布斯的10億美元富豪排行名，但他是在退休逾10年後才達此成就。

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責任編輯：吳漢培

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