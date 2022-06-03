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【私隱問題】加拿大連鎖咖啡店App侵犯私隱   大量收集用戶定位訊息 

科技 13:15 2022/06/03

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加拿大連鎖咖啡店Tim Hortons推出的應用程式，被當地私隱監管部門揭發收集大量用戶定位數據，以用作產品宣傳。

利用應用程式處理各種事項已成為生活的一部分，但可能隨時被商家收集大量個人資料。最近加拿大連鎖咖啡店Tim Hortons推出的應用程式，被當地私隱監管部門揭發收集大量用戶定位數據，以用作產品宣傳。

【網絡安全】釣魚攻擊多變 市民需留意攻擊手法
 
加拿大私隱監管部門日前發表報告，指下載Tim Hortons應用程式的用戶，每隔幾分鐘就會被追蹤和記錄一次行蹤，即使程式未有開啟仍然會收集用戶數據。至於引發當地政府部門調查的原因，源於早前加拿大《國家郵報》（National Post）記者James McLeod曾就該Tim Hortons應用程式進行報道，他稱該應用程式在不到5個月內追蹤其位置超過2,700次，事件曝光後引發監管部門作出調查。

【網絡監管】社交平台監管有責 研究：女性比男性更易受網絡內容困擾
 
收集精準數據作推廣之用
 
監管部門更發現，該應用程式數據可推斷用戶的住處、工作地點，以及是否外遊。每當用戶進入或離開Tim Horton的競爭對手、主要體育場館或住所或工作場所時，都會向公司作出提示。當局指，收集精準的位置數據，目的是提供有針對性的宣傳，能有效地推廣產品。
 
Tim Hortons就事件作出回應，承諾會作出改善措施，包括刪除用戶的位置數據、建立和維護應用程式的私隱管理程序等。

【區塊鏈】巴西政府推出區塊鏈網絡 追蹤公共開支打擊貪腐行為

責任編輯：廖淑瑩

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