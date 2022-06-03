【大行報告】瑞銀：負面因素已大致反映於港股估值　看好本地銀行股、價值股及高息股

瑞銀發表報告，指在息口上升的背景下，看好本地銀行股、價值股，以及高息股，又預期濠賭股會隨著內地人口流動性逐漸放寬而收復部份失地。

瑞銀指出，自美國聯儲局3月開始加息以來，本港3個月銀行同業拆息（HIBOR）開始上升，至今累計升幅已達90點子。該行預期，儲局今年全年合共加息250點子，3個月HIBOR年底前將升至2.5厘。

1個月HIBOR料追落後

雖然作為按揭與貸款參考利率的1個月HIBOR未見大升，瑞銀預期未來將會追上﹐指1個月HIBOR一般在加息周期中，上升時間落後於3個月HIBOR與聯邦基金利率，又認為1個月HIBOR於美國加息中反應不大，反映港元流動性充裕。隨著1個月HIBOR走高，瑞銀料港銀將成直接受惠股。

另外，港股的2022至2023年度每股盈利預測上月遭下調1至3％，主要是受到濠賭股與非銀行類型金融股拖累。目前市場對2022至2023年度的港股每股盈利預測升幅為14％，高於瑞銀8％至11％的預測區間。

該行預期，港股盈利仍有被持續調降之空間，惟指出MSCI香港指數12個月預測市盈率目前僅14倍，較歷史均值低之餘，亦低於瑞銀認為合理的14.5的水平。基於上述原因，瑞銀認為潛在的企業盈利下調、儲局收緊幣策，以及港元資金外流這一系列負面因素，已大致反映在港股估值上。

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