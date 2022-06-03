【無懼通脹】Lululemon加價一樣有人買！　高收入客群有閒錢不損消費

▲ Lululemon的客群大部分是較高收入階層，即使產品加價，亦無損購物意欲。（資料圖片）

通脹升溫，加價潮出現，令消費者的生活開支上升，亦為零售業增添壓力。不過當中亦有例外，運動服裝品牌Lululemon除了首季業績勝市場預期，更上調今年的生意額估算至最高77億美元（約604.9億港元）。原因在於品牌發現，加價對顧客的購買意欲沒有影響。

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在3月底，Lululemon宣布為應對原材料、人工及物流成本上漲，部分貨品需要加價。對於品牌營運上，雖然此舉似乎並非正面消息，但據外電報道，Lululemon行政總裁Calvin McDonald表示，現階段亦未有留意到，消費者因加價而減少購買其產品，包括運動褲、運動內衣等。

Lululemon今年首季錄得16億美元的生意額，較去年同期升超過3成。增長動力主要來自錄得雙位數升數的網上銷售，以及正在萌芽階段的男性市場；男裝生意額較2019年上漲3成。除此之外，品牌亦上調今年的生意目標，銷售額估算由74.9至76.2億美元（約588.3至597.8億港元），升至76.1至77.1億美元（約597至604.9億港元）。

主打高收入客群有著數

顧客消費意欲不受通脹影響，主因是Lululemon的客群大部分是收入較高階層。即使產品開始加價，但他們仍有餘力購買新衣服、配飾等。就算有經濟下行、物流供應鏈混亂的壓力，Lululemon仍然對未來營運前景看好。

另一邊廂，Lululemon在疫情下被視為受惠企業，因消費者購買舒適、有彈性的衣服在家生活。當疫情漸過去，消費者開始重拾正常生意，外出工作、聚會，他們亦主要穿著「運動休閒服裝」（Athleisure），也令Lululemon受惠。品牌亦繼續擴闊其產品線，包括鞋履、個人護理產品等。

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責任編輯：葉泳珊

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